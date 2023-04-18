Гранды испанского футбола разругались.

Трещина в отношениях команд появилась, когда «Реал» решил выступить обвинителем по делу Негрейры. В отместку Лапорта сперва заявил, что «Мадриду» всегда помогали судьи, а затем на пресс-конференции президент «блауграны» назвал «сливочных» «командой режима».

«Реал» молчать не стал и выпустил ролик, в котором обвинил «Барселону» в заигрывании с режимом диктатора Франко.

При этом оба клуба ратуют за создание Суперлиги. Фанаты не понимают, как теперь команды, которые фактически вступили в информационную войну, будут совместно работать над столь крупным проектом. Что будет, если «Барса» решит отказаться от Суперлиги?

На пресс-конференции Лапорта ответил на вопрос об участии «Барсы» в проекте:

«Мы в Суперлиге. Это наилучший вариант для устойчивой модели футбола. Мы не зависим от «Мадрида» и «Ювентуса».

Хоть это заявление появилось до того, как «королевский клуб» опубликовал видео о связях «Барсы» и Франко, вряд ли напряженные отношения между испанскими грандами серьезно повлияют на желание каталонцев участвовать в Суперлиге. Просто потому, что отказ от проекта обернется для «блауграны» серьезными убытками.

По информации Жерара Ромеро, если «Барселона» решит выйти из Суперлиги, то клуб будет оштрафован на 200 млн евро. Для нынешнего финансового положения «блауграны» такая сумма кажется неподъемной.

Как думаете, конфликт «Барсы» и «Мадрида» повлияет на желание клубов совместно работать над Суперлигой?