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💥 У этого парня взрывной характер. Рафинья грубо ответил хейтеру в соцсетях

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Вновь не смог проявить себя на поле.

Вингер «Барселоны» Рафинья получил много критики в социальных сетях после того, как он не смог забить гол в матче против «Хетафе», который закончился ничьей 0:0.

Один фанат решил выразить свои чувства по отношению к его игре, написав «Иди нах*й» в комментариях к одному из постов Рафиньи.

Вместо того, чтобы проигнорировать это, футболист решил ответить своему критику. Вышло не очень тактично: «Иди ты, мудак».

Бразильский вингер, похоже, очень разочарован тем, что ему никак не удается забить и нарастающей критикой со стороны некоторых болельщиков.

После игры недовольство Рафиньи вылилось не только в комментарии в соцсетях, но и в его поведении на поле — когда Хави его заменил на последних минутах матча, футболист снова начал бить все вокруг.

5 комментариев

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Mister Ghost
Детский сад, показывать свой характер надо на поле во время игры
+14
0
+14
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Итачи Учиха
Мда уж. Вернётся Дембеле, и эта деревяха вновь на лавку сядет. Дай бог, чтоб Усман стал реже травмироваться
+13
0
+13
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timerassl
Бабака значит, интересное слово, надо запомнить))
+3
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+3
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Arkadios Avgitidis
Ответ timerassl
Бабака значит, интересное слово, надо запомнить))
в Греции так отца называют) нежная версия слова)
+1
0
+1
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Манучер Орзуев
Ответ Итачи Учиха
Мда уж. Вернётся Дембеле, и эта деревяха вновь на лавку сядет. Дай бог, чтоб Усман стал реже травмироваться
Вообще-то это деревеха из основного состава в нападение играют он Лёва и Дембеле так что рано радуешься
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