Вновь не смог проявить себя на поле.

Вингер «Барселоны» Рафинья получил много критики в социальных сетях после того, как он не смог забить гол в матче против «Хетафе», который закончился ничьей 0:0.

Один фанат решил выразить свои чувства по отношению к его игре, написав «Иди нах*й» в комментариях к одному из постов Рафиньи.

Вместо того, чтобы проигнорировать это, футболист решил ответить своему критику. Вышло не очень тактично: «Иди ты, мудак».

Бразильский вингер, похоже, очень разочарован тем, что ему никак не удается забить и нарастающей критикой со стороны некоторых болельщиков.

После игры недовольство Рафиньи вылилось не только в комментарии в соцсетях, но и в его поведении на поле — когда Хави его заменил на последних минутах матча, футболист снова начал бить все вокруг.