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Лапорта тусовался на трибунах с фанатами во время матча с «Хетафе». Один болельщик спросил президента клуба о Месси и получил неожиданный ответ

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Одно слово, на зато какое!

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта присутствовал на трибунах матча против «Хетафе» в воскресенье и лично наблюдал за тем, как его команда скатала нулевую ничью.

Наиболее удивительным был тот факт, что некоторое время он сидел он не в вип-ложе, а рядом с фанатами, которые не могли не воспользоваться такой возможностью.

Один из болельщиков, конечно же, спросил о потенциальном возвращении Лионеля Месси на «Камп Ноу» этим летом, на что получил неожиданный ответ от президента клуба.

Обычно в ответ на такие вопросы Лапорта показывает два больших пальца или же просто подмигивает и хитро улыбается, но на этот раз все было по-другому. На вопрос, стоит ли летом ожидать трансфера Месси в «Барселону», Лапорта четко ответил «да», подмигнув и кивнув радостным фанатам.

Недавно появилась информация, что Лео больше не ведет переговоры с «ПСЖ» и готовиться покинуть клуб в конце сезона, когда истечет его контракт. Тогда он сможет присоединиться к «Барселоне» в качестве свободного агента, если клуб сможет найти нужные средства.

34 комментария

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Bugard
Ответ fellx
- Стоит ли ждать очередных рычагов Барселоны этим летом? - Да😉
Ну как же не пошутить про "рычаг", это же так свежо и ново, никто еще так не шутил, браво!
+31
-6
+25
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Игорь Климов
Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков, и он несомненно должен закончить свою карьеру только в Барселоне!
+35
-13
+22
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Bugard
Ответ уличный иуда
И после последовал следующий вопрос болельщика: "А у вас есть деньги платить ему ЗП?" На что Лапорта ответил: "Нет"
Ну тебе то наверняка лучше знать о финансовой ситуации в Барсе. Напомни, какую должность ты занимаешь в структуре клуба?
+10
-2
+8
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bel01
По матчу с Хетафе было видно, как отчаянно Лео нужен Барсе.
В обороне навели порядок.
Сейчас нужна гениальная искра в атаке.
+5
-1
+4
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fellx
- Стоит ли ждать очередных рычагов Барселоны этим летом?
- Да😉
+15
-12
+3
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Bugard
Ответ Jaroslav Prokhorov
мужик, ты восемь лет молчал и ничего не писал, вот ради этого?)
Капец ты заморочился! Только ради твоих стараний отвечу, я просто восстановил свой старый профиль!
+3
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+3
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fellx
Ответ Bugard
Ну как же не пошутить про "рычаг", это же так свежо и ново, никто еще так не шутил, браво!
Нуу, как вам сказать, это спортс, сюда во многом заходят ради приколов) Роналду в своем интервью называл себя "фруктом" 5 месяцев назад, а его на спортсе до сих пор так называют, тут так принято) А Барса на столетия вперёд запатентовала себе все ассоциации со словом рычаг)
+7
-4
+3
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Bugard
Ответ Mamontilo
сегодня перепись клуба Евгения Вагановича, под плюсы пойдут рычаги, Негрейры, отсутствие денег у Барсы, снижение ЗП, ну в общем все баяны спортса
В точку, блин!
+2
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Mamontilo
Ответ Bugard
Ну тебе то наверняка лучше знать о финансовой ситуации в Барсе. Напомни, какую должность ты занимаешь в структуре клуба?
сегодня перепись клуба Евгения Вагановича, под плюсы пойдут рычаги, Негрейры, отсутствие денег у Барсы, снижение ЗП, ну в общем все баяны спортса
+3
-1
+2
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Barsenoga
Ответ Jaroslav Prokhorov
мужик, ты восемь лет молчал и ничего не писал, вот ради этого?)
что то число 8 за последние 2 года часто встречается
+2
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Jaroslav Prokhorov
Ответ Bugard
Ну как же не пошутить про "рычаг", это же так свежо и ново, никто еще так не шутил, браво!
мужик, ты восемь лет молчал и ничего не писал, вот ради этого?)
+3
-2
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Mamontilo
Ответ Jaroslav Prokhorov
мужик, ты восемь лет молчал и ничего не писал, вот ради этого?)
мужик, ты залез в его профиль и написал ради вот этого?)
+3
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vnbdrv49cp
Ответ Посторонним В
Он должен вернуться домой. Хотя бы как возвращались к нам Черенков, Родионов или Тихонов. Игроки. так много значащие для клуба, должны заканчивать дома. Другой вопрос, не захочет ли он подзашибить у шейхов. Предложение было лестное, и он такой переход не исключил.
Мне кажется рано еще ему к шейхам, он пока весьма достойно на европейском уровне играет
+3
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Barsenoga
Ответ Маратбек Абакиров
остряяяк)) петросяну нашли замену
да не без шуток, даже если не брать войну, в других сферах, либо просто в глаза начало бросаться
+1
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banchik1
Ответ Игорь Климов
Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков, и он несомненно должен закончить свою карьеру только в Барселоне!
А что, Заболотный разве завершил карьеру?
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Bugard
Ответ fellx
Нуу, как вам сказать, это спортс, сюда во многом заходят ради приколов) Роналду в своем интервью называл себя "фруктом" 5 месяцев назад, а его на спортсе до сих пор так называют, тут так принято) А Барса на столетия вперёд запатентовала себе все ассоциации со словом рычаг)
Мне кажется, что уже не актуально и не смешно.
+1
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Jaroslav Prokhorov
Ответ Mamontilo
мужик, ты залез в его профиль и написал ради вот этого?)
Правая кнопка мыши - "открыть в новой вкладке" левая кнопка мыши. Изначально собирался посмотреть: только за Барсу болеет или ещё за кого) не увидел в графе "Любит". Зато увидел рейтинг - 0 и дату регистрации - 2015 год. Колёсико чуть вниз - "все комментарии" и вуаля. Не так уж и заморочился)))
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Саша Дубогрей
Ответ fellx
- Стоит ли ждать очередных рычагов Барселоны этим летом? - Да😉
Подадут в суд за клевету и получат неустойку.
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fellx
Ответ Саша Дубогрей
Подадут в суд за клевету и получат неустойку.
Неустойку? Может хотя бы за моральный ущерб?)
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Маратбек Абакиров
Ответ Barsenoga
что то число 8 за последние 2 года часто встречается
остряяяк)) петросяну нашли замену
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Маратбек Абакиров
Ответ Barsenoga
да не без шуток, даже если не брать войну, в других сферах, либо просто в глаза начало бросаться
ну если без шуток, то ты зациклился на этой цифре. пример могу дать художественный "26" с Джимом Керри.
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Barsenoga
Ответ Маратбек Абакиров
ну если без шуток, то ты зациклился на этой цифре. пример могу дать художественный "26" с Джимом Керри.
да я смотрел этот фильм, неплохой
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Посторонним В
Ответ Игорь Климов
Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков, и он несомненно должен закончить свою карьеру только в Барселоне!
Он должен вернуться домой. Хотя бы как возвращались к нам Черенков, Родионов или Тихонов. Игроки. так много значащие для клуба, должны заканчивать дома. Другой вопрос, не захочет ли он подзашибить у шейхов. Предложение было лестное, и он такой переход не исключил.
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Iamliam
Ответ уличный иуда
И после последовал следующий вопрос болельщика: "А у вас есть деньги платить ему ЗП?" На что Лапорта ответил: "Нет"
Бускетс пойдет на снижение либо уйдет, у него последний год контракта. Альба тоже может пойти на снижение зп, он уже не играет в каждом матче, ну и ради Месси мб. Еще нужно сделать несколько продаж, прежде всего Умтити. Много работы, но Месси в Барсе все реальней с каждым днем.
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vwzx8mx5vh
Посмотрел видео, вопроса про Месси не услышал совсем, притянули за уши
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