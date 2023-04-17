34 комментария

Одно слово, на зато какое!

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта присутствовал на трибунах матча против «Хетафе» в воскресенье и лично наблюдал за тем, как его команда скатала нулевую ничью.

Наиболее удивительным был тот факт, что некоторое время он сидел он не в вип-ложе, а рядом с фанатами, которые не могли не воспользоваться такой возможностью.

Один из болельщиков, конечно же, спросил о потенциальном возвращении Лионеля Месси на «Камп Ноу» этим летом, на что получил неожиданный ответ от президента клуба.

Обычно в ответ на такие вопросы Лапорта показывает два больших пальца или же просто подмигивает и хитро улыбается, но на этот раз все было по-другому. На вопрос, стоит ли летом ожидать трансфера Месси в «Барселону», Лапорта четко ответил «да», подмигнув и кивнув радостным фанатам.

Недавно появилась информация, что Лео больше не ведет переговоры с «ПСЖ» и готовиться покинуть клуб в конце сезона, когда истечет его контракт. Тогда он сможет присоединиться к «Барселоне» в качестве свободного агента, если клуб сможет найти нужные средства.