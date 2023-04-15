Уход Бускетса все ближе, но Гюндоган пока далек от «Барсы». Его дядя заявляет, что нет никаких договоренностей
Хави не раз признавался, что хотел бы усилить полузащиту опытом после возможного ухода Бускетса. Инсайдеры связывают Гюндогана с «Барселоной» еще с прошлого лета, однако ситуация выглядит неопределенной.
Илкай заявлял о желании приехать в «Барсу», однако Marca сообщала, что каталонцы не сделали официального предложения. Сейчас агент (и дядя) Гюндогана подтверждает, что у немца нет договоренности ни с одним клубом:
«Я удивлен, откуда берутся истории о том, что у нас есть закрытое соглашение. У нас до сих пор нет никакого соглашения ни с одним клубом. Еще не решено, где будет играть Илкай следующие несколько лет.
Илкай все еще может выиграть три главных трофея в этом сезоне в качестве капитана «Манчестер Сити». Это единственное, на чем он сейчас сосредоточен».
Хотите, чтобы «Барса» поборолась за Гюндогана?
как говорят алеуты,- жёлтый цвет, это не только цвет,но ещё и признак гниения товара)