Хави не раз признавался, что хотел бы усилить полузащиту опытом после возможного ухода Бускетса. Инсайдеры связывают Гюндогана с «Барселоной» еще с прошлого лета, однако ситуация выглядит неопределенной.

Илкай заявлял о желании приехать в «Барсу», однако Marca сообщала, что каталонцы не сделали официального предложения. Сейчас агент (и дядя) Гюндогана подтверждает, что у немца нет договоренности ни с одним клубом:

«Я удивлен, откуда берутся истории о том, что у нас есть закрытое соглашение. У нас до сих пор нет никакого соглашения ни с одним клубом. Еще не решено, где будет играть Илкай следующие несколько лет.

Илкай все еще может выиграть три главных трофея в этом сезоне в качестве капитана «Манчестер Сити». Это единственное, на чем он сейчас сосредоточен».

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