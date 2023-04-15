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Уход Бускетса все ближе, но Гюндоган пока далек от «Барсы». Его дядя заявляет, что нет никаких договоренностей

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Хави не раз признавался, что хотел бы усилить полузащиту опытом после возможного ухода Бускетса. Инсайдеры связывают Гюндогана с «Барселоной» еще с прошлого лета, однако ситуация выглядит неопределенной.

Barcelona keeping tabs on Manchester City ace for the summer of 2023 | Barca Universal

Илкай заявлял о желании приехать в «Барсу», однако Marca сообщала, что каталонцы не сделали официального предложения. Сейчас агент (и дядя) Гюндогана подтверждает, что у немца нет договоренности ни с одним клубом:

«Я удивлен, откуда берутся истории о том, что у нас есть закрытое соглашение. У нас до сих пор нет никакого соглашения ни с одним клубом. Еще не решено, где будет играть Илкай следующие несколько лет.

Илкай все еще может выиграть три главных трофея в этом сезоне в качестве капитана «Манчестер Сити». Это единственное, на чем он сейчас сосредоточен».

Хотите, чтобы «Барса» поборолась за Гюндогана?

4 комментария

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Arkadios Avgitidis
Ответ ЧИКО
А потому, что этим хренов-писателям лиж-бы накарякать что-то, через гугл перевезти какую-то фигню и опубликовать, счёт публикациям то увеличивается. А админ сайта пропускает всякую, чушь, главное, что страницы были заполнены…. Очень редко, если про футбол что-то пишется, остальное слухи и сплетни…. и так будет всегда
он не виноват)...надо же, шагать,а в его случае, шагать в ногу со временем) ! к тому же,он болен и он не подлежит лечению..ситуация только усугубляется..желтуха,-это эпидемия не имеющая антидействующую вакцину)
как говорят алеуты,- жёлтый цвет, это не только цвет,но ещё и признак гниения товара)
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Hella black
Классика современных инсайдов ! Утром топ-news,вечером опровержение. Или наоборот,вечером сенсация,утром это уже фейк.
+1
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Пако
По следам Арда Турана
0
0
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ЧИКО
А потому, что этим хренов-писателям лиж-бы накарякать что-то, через гугл перевезти какую-то фигню и опубликовать, счёт публикациям то увеличивается. А админ сайта пропускает всякую, чушь, главное, что страницы были заполнены…. Очень редко, если про футбол что-то пишется, остальное слухи и сплетни…. и так будет всегда
+2
0
+2
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