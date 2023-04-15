Сложный случай.

Франк Кессиэ - первый кандидат на уход из «Барселоны» в летнее трансферное окно, как сообщает журналист Хави Мигель из Diario AS.

Хави доволен игрой полузащитника, несмотря на то, что он не является твердым игроком стартового состава. Если он уйдет, то это будет исключительно решение клуба.

Каталонцы считают, что они могут заработать на трансфере около 25-30 миллионов евро. Кессиэ интересуются несколько клубов из Италии.

Однако уход Франка будет рассматриваться только в том случае, если «Барса» сможет гарантировать трансфер Илкая Гюндогана и Лионеля Месси.

С двумя новыми игроками в команде для ивуарийца не останется места. Напомним, что Хави планирует использовать Месси в центре поля.

В этом сезоне Кессиэ забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи в 35 матчах за «Барселону».