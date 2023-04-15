FC BARCELONA
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Два клуба АПЛ сообщили представителям Фати, что готовы начать с «Барселоной» переговоры о трансфере игрока

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По информации журналистов издания Diario Sport, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сообщили представителям Ансу Фати, что готовы начать переговоры с «Барселоной» о трансфере полузащитника. Будущее игрока может решиться в ближайшее время.

Ранее отец Фати публично раскритиковал «Барселону» за то, что его сын получает слишком мало игрового времени.

«Блаугране» слова отца Ансу не понравились. По данным издания As, каталонцы дали Жорже Мендешу, агенту игрока, зеленый свет на поиск нового клуба для Ансу. Источник добавляет, что «Барса» попросила агента искать предложения с компенсацией не менее 40 миллионов евро.

В этом сезоне Фати забил семь голов и отдал три ассиста в 41-м матче за «Барселону».

Как думаете, клуб поступает правильно, отпуская Ансу? Делитесь мнением в комментариях.

9 комментариев

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predMBAPPE
ОтФатюлит АПЛ и Челси Должуна и Шокккка)
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Михаил Зобнин
40 млн. Даже не знаю, что сказать на это))
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fidelio
10-ые номера уходят из клуба...
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barsafun
Ну если без шуток, предложения из апл нужно рассматривать от 70млн. Там бабки водятся -это первое, второе-клубы апл и сами всегда завышают ценник. За 40млн для апл, это бесплатно.
+1
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+1
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BurBon
40 м это выдумка журналистов, не имеющая ничего общего с реальностью нынешнего тр.
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Леван Сиукаев
по озвученной цене,скатертю дорога
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ogarkovsergej599@gmail.com
Ответ fcb812
Эх Фати фати,очень грустно это все …
В аренду. Возможно заиграет
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fcb812
Эх Фати фати,очень грустно это все …
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Alexander Katschalow
Отлично, удачи Фати в новом клубе
+2
-1
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