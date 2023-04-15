9 комментариев

По информации журналистов издания Diario Sport, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сообщили представителям Ансу Фати, что готовы начать переговоры с «Барселоной» о трансфере полузащитника. Будущее игрока может решиться в ближайшее время.

Ранее отец Фати публично раскритиковал «Барселону» за то, что его сын получает слишком мало игрового времени.

«Блаугране» слова отца Ансу не понравились. По данным издания As, каталонцы дали Жорже Мендешу, агенту игрока, зеленый свет на поиск нового клуба для Ансу. Источник добавляет, что «Барса» попросила агента искать предложения с компенсацией не менее 40 миллионов евро.

В этом сезоне Фати забил семь голов и отдал три ассиста в 41-м матче за «Барселону».

Как думаете, клуб поступает правильно, отпуская Ансу? Делитесь мнением в комментариях.