Уже интересно.

В Ла Лиге предполагают, что Лионель Месси согласился вернуться летом в «Барселону», сообщает журналист Жерар Ромеро.

В конце марта «Барса» отправила руководству Ла Лиги первоначальный план по возвращению аргентинца в клуб. Некоторые пункты были отвергнуты, но ожидается, что «Барселона» сумеет уладить этот вопрос и улучшить схему.

Кроме того, маркетинговая команда Ла Лиги уже работает над освещением возвращения Месси.

Это говорит о том, что вероятность перехода Лионеля в «Барселону» становится выше. То, что руководство лиги видит сделку возможной, очень важно, особенно в свете последних скандалов вокруг клуба, а также сложностей с зарплатной ведомостью.

Сине-гранатовые должны подписать Месси в качестве свободного агента. Тем не менее, главные сложности возникнут при оформлении Лео.