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🤯🤯🤯 Месси согласился вернуться в «Барселону». Ла Лига начинает готовить большую маркетинговую компанию

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Уже интересно.

В Ла Лиге предполагают, что Лионель Месси согласился вернуться летом в «Барселону», сообщает журналист Жерар Ромеро.

В конце марта «Барса» отправила руководству Ла Лиги первоначальный план по возвращению аргентинца в клуб. Некоторые пункты были отвергнуты, но ожидается, что «Барселона» сумеет уладить этот вопрос и улучшить схему.

Кроме того, маркетинговая команда Ла Лиги уже работает над освещением возвращения Месси.

Это говорит о том, что вероятность перехода Лионеля в «Барселону» становится выше. То, что руководство лиги видит сделку возможной, очень важно, особенно в свете последних скандалов вокруг клуба, а также сложностей с зарплатной ведомостью.

Сине-гранатовые должны подписать Месси в качестве свободного агента. Тем не менее, главные сложности возникнут при оформлении Лео.

4 комментария

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alberto-m
Ответ бек саидов
Тебас включил заднюю на фоне грядущего скандала?
Да по его лицу видно что он заднеприводный🤣🤣
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бек саидов
Тебас включил заднюю на фоне грядущего скандала?
+2
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Игорь Климов
Пока опять не увижу Лео Месси в форме Барселоны, верить не буду всем слухам.
+1
0
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Философ Востока
Как говорил классик: Яхааа баляяя
+2
0
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