🤯🤯🤯 Месси согласился вернуться в «Барселону». Ла Лига начинает готовить большую маркетинговую компанию
Уже интересно.
В Ла Лиге предполагают, что Лионель Месси согласился вернуться летом в «Барселону», сообщает журналист Жерар Ромеро.
В конце марта «Барса» отправила руководству Ла Лиги первоначальный план по возвращению аргентинца в клуб. Некоторые пункты были отвергнуты, но ожидается, что «Барселона» сумеет уладить этот вопрос и улучшить схему.
Кроме того, маркетинговая команда Ла Лиги уже работает над освещением возвращения Месси.
Это говорит о том, что вероятность перехода Лионеля в «Барселону» становится выше. То, что руководство лиги видит сделку возможной, очень важно, особенно в свете последних скандалов вокруг клуба, а также сложностей с зарплатной ведомостью.
Сине-гранатовые должны подписать Месси в качестве свободного агента. Тем не менее, главные сложности возникнут при оформлении Лео.
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