Даже показал ее в интервью 👀

В понедельник «Жирона» сыграла вничью с «Барселоной» на «Камп Ноу» (0:0), и в тот вечер тренер гостей получил не только одно очко для своей команды, но и футболку одного из игроков соперника.

После окончания матча главный тренер «Жироны» Мичел Санчес предстал перед камерами с футболкой «Барселоны» в руках.

В интервью DAZN он рассказал, что он попросил ее у Серджи Бускетса, который был одним из лучших игроков на поле в тот вечер:

«Ну, он игрок, и я уже говорил об этом, который делает всех вокруг него лучше. Я сказал ему, что хочу ее, и правда в том, что я уже очень давно хотел эту футболку».

Не так часто можно увидеть такое уважение к профессионализму соперника.