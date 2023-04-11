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«Барселоне» нужно освободить летом зарплатную ведомость. Клуб, скорее всего, покинут два форварда

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К обоим есть большие претензии.

В последнее время два игрока «Барселоны» Ансу Фати и Ферран Торрес приковали к себе пристальное внимание прессы и болельщиков. Они не показывают той игры, которую от них ждут, и именно их обвиняют во всех бедах клуба.

Главная претензия к форвардам − малое количество голов: Фати забил 7 мячей в 41 матче, а Ферран − 6 в 37 матчах.

В последнее время клуб опровергает все слухи об их возможном уходе, но по данным AS, именно ими пожертвуют в первую очередь для того, чтобы облегчить зарплатную ведомость. Тем более, что «Барселона» хочет усилить состав перед следующим сезоном, чтобы на этот раз более удачно выступить в Лиге чемпионов.

За Ансу Фати будут рассматривать предложения не меньше 40 млн евро. С Ферраном Торресом ситуация чуть сложнее, так как любое предложение ниже тех же 40 млн евро будет означать минус в клубном балансе. Вполне возможно, что его могут отпустить в аренду с обязательством выкупа.

1 комментарий

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Inside 88 LW
Фати ещё шанс есть сбагрить. Вот в уход Феррана не верится от слова совсем.
Да и перспектива дальнейшая - Караско? Ну как-то не очень... С ужасом жду летнее ТО...
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