К обоим есть большие претензии.

В последнее время два игрока «Барселоны» Ансу Фати и Ферран Торрес приковали к себе пристальное внимание прессы и болельщиков. Они не показывают той игры, которую от них ждут, и именно их обвиняют во всех бедах клуба.

Главная претензия к форвардам − малое количество голов: Фати забил 7 мячей в 41 матче, а Ферран − 6 в 37 матчах.

В последнее время клуб опровергает все слухи об их возможном уходе, но по данным AS, именно ими пожертвуют в первую очередь для того, чтобы облегчить зарплатную ведомость. Тем более, что «Барселона» хочет усилить состав перед следующим сезоном, чтобы на этот раз более удачно выступить в Лиге чемпионов.

За Ансу Фати будут рассматривать предложения не меньше 40 млн евро. С Ферраном Торресом ситуация чуть сложнее, так как любое предложение ниже тех же 40 млн евро будет означать минус в клубном балансе. Вполне возможно, что его могут отпустить в аренду с обязательством выкупа.