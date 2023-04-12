FC BARCELONA
Блог

«Барселона» пытается убедить Альбу уйти этим летом. Причина такого решения максимально простая

Клубы Клубы
Жорди Альба Жорди Альба
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

По отношению цена/качество не лучший игрок для клуба.

Авторитетный и надежный источник Альфредо Мартинес утверждает, что «Барселона» изо всех сил пытается убедить Жорди Альбу уйти из клуба в конце сезона.

В клубе считают, что зарплата защитника в 10 млн евро в год слишком высока для игрока, который практически ничего не дает команде, так как часто находится на скамейке запасных.

Проблема в том, что у Альбы контракт до следующего года, и клуб просто не может не продлить с ним контракт, чтобы он ушел. Даже если они захотят снизить его зарплату, игрок просто может отказаться.

На позицию левого защитника каталонцы рассматривают только Маркоса Алонсо и Алекса Бальде, причем оба игрока в скором времени получат новые контракты.

34-летний Альба сыграл в 26 матчах этого сезона, забив 1 гол и отдав 6 голевых передач.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул Абакаев
Альба с Месси могут ещё много шороху навести вместе. техника пас и интеллект всё ещё при нём
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis2403
Нооо, уйдет Альба не прийдет Месси, не прийдет Месси уход в млс,уход в млс-развитие и поднятие интереса к млс, поднимется млс, опустится другая топ лига:итог нельзя уходить альбе
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rule1
Жорди дал клубу многое,просто время беспощадно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Я в шоке 😯 Фати получает наполовину больше, чем Педри!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий