По отношению цена/качество не лучший игрок для клуба.

Авторитетный и надежный источник Альфредо Мартинес утверждает, что «Барселона» изо всех сил пытается убедить Жорди Альбу уйти из клуба в конце сезона.

В клубе считают, что зарплата защитника в 10 млн евро в год слишком высока для игрока, который практически ничего не дает команде, так как часто находится на скамейке запасных.

Проблема в том, что у Альбы контракт до следующего года, и клуб просто не может не продлить с ним контракт, чтобы он ушел. Даже если они захотят снизить его зарплату, игрок просто может отказаться.

На позицию левого защитника каталонцы рассматривают только Маркоса Алонсо и Алекса Бальде, причем оба игрока в скором времени получат новые контракты.

34-летний Альба сыграл в 26 матчах этого сезона, забив 1 гол и отдав 6 голевых передач.