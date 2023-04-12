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Куман: «Месси должен быть игроком «Барсы». Жаль, что он ушел»

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Лионель Месси Лионель Месси
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Бывший тренер «Барселоны» Роналд Куман снова раскритиковал «блауграну» за то, что клуб отпустил Месси:

«Месси должен быть игроком «Барсы». Жаль, что он ушел. Он лучший игрок в мире, и когда он ушел, было тяжело. Я был удивлен, когда увидел Лео в футболке другого клуба. Правление поступило неправильно, отпустив его».

Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года после того, как клуб не смог согласовать зарплату аргентинца.

Контракт Лионеля с «ПСЖ» истекает этим летом. «Блауграна» активно работает над возвращением форварда. Однако на пути воссоединения игрока и клуба вновь может встать финансовый вопрос.

Согласны с мнением Кумана?

2 комментария

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Inside 88 LW
Старые песни о главном...
Ждем через 5 лет его мнение - что зря Бускетса отпустили.
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данислам дадыбаев
Из за финансовых проблем было дохрена по-любому ушел бы
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