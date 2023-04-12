Бывший тренер «Барселоны» Роналд Куман снова раскритиковал «блауграну» за то, что клуб отпустил Месси:

«Месси должен быть игроком «Барсы». Жаль, что он ушел. Он лучший игрок в мире, и когда он ушел, было тяжело. Я был удивлен, когда увидел Лео в футболке другого клуба. Правление поступило неправильно, отпустив его».

Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года после того, как клуб не смог согласовать зарплату аргентинца.

Контракт Лионеля с «ПСЖ» истекает этим летом. «Блауграна» активно работает над возвращением форварда. Однако на пути воссоединения игрока и клуба вновь может встать финансовый вопрос.

Согласны с мнением Кумана?