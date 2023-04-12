Роберт Левандовски подвергся критике со стороны части фанатов «Барселоны» после нулевой ничьей с «Жироной» в понедельник.

Польский нападающий упустил несколько моментов и пережил тяжелые времена после возобновления сезона после чемпионата мира в Катаре.

Однако один фанат на Reddit, SpirtualBet3655, раскритиковал тех, кто критикует Леву.

«Безумное неуважение к Левандовски. Он — важная причина, по которой «Барса» поднялась на вершину таблицы. 23 гол+пас в Ла Лиге, на 6 больше, чем у Бензема, у которого было 5 пенальти и гораздо более творческий состав поддержки. Он забил больше всех в лиге.

Возможно, ему следует вернуться в «Баварию», учитывая, что они все еще пытаются найти замену, а «Барса» может вернуться к таким игрокам, как Мемфис, Ауба, Де Йонг и Брэйтуэйт, чтобы болельщики могли быть счастливы».

34-летний футболист забил 17 голов и отдал еще 6 передач в 24 матчах Ла Лиги в этом сезоне, оставаясь по сей день лучшим бомбардиром Испании.