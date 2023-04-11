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Говорят, «Барселона» сделала предложение о продлении контракта с Хави, подробности раскрыты

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По словам Луиса Мигельсанса из Diario Sport, «Барселона» официально предложила Хави продление контракта, поскольку его текущая сделка на «Камп Ноу» истекает в июне 2024 года.

В свой первый полноценный сезон у руля клуба тактик уже выиграл Суперкубок Испании и находится на пути к победе в Ла Лиге.

43-летнему тренеру предложили двухлетний контракт, по которому он останется в «Барселоне» до 2026 года.

Менеджер всегда подчеркивал, что хочет оставаться на «Камп Ноу» как можно дольше, несмотря на постоянное давление и контроль, связанные с работой.

Ожидается, что состоятся дополнительные переговоры, и, скорее всего, скоро будет завершено продление контракта с Хави.

2 комментария

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Игорь Климов
Достойное предложение для Хави!
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Alexander Sragovich
Ну, если раскрыты - значит Мороз морозит
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