Месси преследует Роналду даже в Саудовской Аравии. Соперник потролил Криша отфотошопленным фото с шахматами
Криштиану Роналду уехал из Европы на другой континент, но его все еще преследует тень Лионеля Месси.
Некоторые фанаты скандируют имя Лео во время игр «Аль-Насра», некоторые пошли еще дальше, написав имя Месси на футболках соперников в местных фан-магазинах, просто чтобы немного разозлить португальца.
На этот раз вирусная фото с шахматами была использована, чтобы высмеять 38-летнего футболиста после того, как он не смог забить гол в игре против «Аль-Фейхи» на выходных.
Саудовская команда заменила Месси своим капитаном Сами Аль-Хайбари вместе с подписью «мат».
كِشْ مَلِك 😏💪🏻🧡#الفيحاء pic.twitter.com/xCmXsLkjrp— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) April 9, 2023
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