Криштиану Роналду уехал из Европы на другой континент, но его все еще преследует тень Лионеля Месси.

Некоторые фанаты скандируют имя Лео во время игр «Аль-Насра», некоторые пошли еще дальше, написав имя Месси на футболках соперников в местных фан-магазинах, просто чтобы немного разозлить португальца.

На этот раз вирусная фото с шахматами была использована, чтобы высмеять 38-летнего футболиста после того, как он не смог забить гол в игре против «Аль-Фейхи» на выходных.

Саудовская команда заменила Месси своим капитаном Сами Аль-Хайбари вместе с подписью «мат».