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Месси преследует Роналду даже в Саудовской Аравии. Соперник потролил Криша отфотошопленным фото с шахматами

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Криштиану Роналду уехал из Европы на другой континент, но его все еще преследует тень Лионеля Месси.

Некоторые фанаты скандируют имя Лео во время игр «Аль-Насра», некоторые пошли еще дальше, написав имя Месси на футболках соперников в местных фан-магазинах, просто чтобы немного разозлить португальца.

На этот раз вирусная фото с шахматами была использована, чтобы высмеять 38-летнего футболиста после того, как он не смог забить гол в игре против «Аль-Фейхи» на выходных.

Саудовская команда заменила Месси своим капитаном Сами Аль-Хайбари вместе с подписью «мат».

2 комментария

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arslankolesov71@gmail.com
Где вы были 10 лет назад…
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Игорь Климов
Уже в Саудовской Аравии троллят этого Кринжа7, значит ему настала пора переходить в чемпионат, или Фиджи, или Сингапура.
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