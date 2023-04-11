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«Барса» может получить шестикратную прибыль от защитника, покинувшего «Камп Ноу» 2 года назад: объяснение

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Помните Жан-Клера Тодибо? Несмотря на то, что около двух лет назад он перешел из «Барселоны» в «Ниццу», защитник все еще может принести нам прибыль.

Согласно испанскому изданию Sport, «сине-гранатовые» включили в его сделку пункт о продаже и получат 20% от будущего трансфера Тодибо.

Речь идет о переходе в «ПСЖ». Летом французские гиганты хотят подписать молодого и многообещающего центрального защитника за 30 миллионов евро.

Если наши расчеты верны (они, безусловно, верны), «Барса» получит 6 миллионов евро за француза, что в шесть раз больше, чем мы заплатили «Тулузе» в 2019 году.

7 комментариев

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Artur Kugotov
Ответ Виктор Тимошков
С учётом отношений ПСЖ и Барсы -не верится в такую благотворительность
Почему же это? Все деньги за трансфер будут отданы Ницце, и уже она переведёт 20% от суммы Барселоне, так как это обязательство Ниццы, а не клуба покупающего игрока. Плюс не факт, что боссы ПСЖ вообще что-то про это знают. Но даже если знают 6 миллионов это жалкие копейки для такого клуба
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Artur Kugotov
Ответ кто-то
Ну, конечно, посмотрев заголовок, я ожидал чего-то большего, чем 6 млн
Сейчас и это на вес золота
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A K
Лучше бы себе оставили, в обороне такая печаль, что никаких денег не надо.
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Виктор Тимошков
С учётом отношений ПСЖ и Барсы -не верится в такую благотворительность
+1
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Akselrod Andrei
Ответ кто-то
Ну, конечно, посмотрев заголовок, я ожидал чего-то большего, чем 6 млн
Да не. Как бы после заголовка было понятно, что сумма сравнительно не большая.
+1
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кто-то
Ответ кто-то
Ну, конечно, посмотрев заголовок, я ожидал чего-то большего, чем 6 млн
Но всё равно, 6 млн. на дороге не валяются
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кто-то
Ну, конечно, посмотрев заголовок, я ожидал чего-то большего, чем 6 млн
+8
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+8
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