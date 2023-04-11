7 комментариев

Помните Жан-Клера Тодибо? Несмотря на то, что около двух лет назад он перешел из «Барселоны» в «Ниццу», защитник все еще может принести нам прибыль.

Согласно испанскому изданию Sport, «сине-гранатовые» включили в его сделку пункт о продаже и получат 20% от будущего трансфера Тодибо.

Речь идет о переходе в «ПСЖ». Летом французские гиганты хотят подписать молодого и многообещающего центрального защитника за 30 миллионов евро.

Если наши расчеты верны (они, безусловно, верны), «Барса» получит 6 миллионов евро за француза, что в шесть раз больше, чем мы заплатили «Тулузе» в 2019 году.