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😡 «Люди дискредитируют наши достижения». Хави заявил, что «Барса» будет праздновать титул «как положено»

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Несправедливость.

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о критике сезона в чемпионате Испании.

«Многие говорят, что это худший сезон Ла Лиги, но это неправда и причиняет нам боль. Я чувствую, что всякий раз, когда «Барса» что-то выигрывает, люди дискредитируют это. Если мы возьмем титул, то будем праздновать его так, как заслуживаем», - заявил Хави.

Справедливо?

10 комментариев

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Andrey Kotov
сезон для Барселоны не лучший, поэтому победа в Ла лиге будет для ребят лучшим событием в сезоне, и другие команды не смогут этому помешать
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Виктор Кашшаи
Конечно надо будет отпраздновать, тем более надо позлить glorikov Реала.
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Виктор Кашшаи
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Негрейру-то позовут?
Не glorikam реала говорить про Негрейру.
Позорный мадридский середняк судья тянул в матче с Вильярреалом)
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gudvinbrok@gmail.com
Зачем об этом сейчас говорить. Я понимаю отрыв 13 очков, но впереди ещё 10 игр. Надо сперва завоевать этот титул, а потом рассуждать как будут его праздновать, а если играть как в кубке и с Кадисом, то праздновать будет нечего.
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айаал попов
Худший не худший, победа есть победа. То, что другие команды на спаде не проблема барсы.
+2
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InKyYy__ YyYy
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Негрейру-то позовут?
Уф хейтерам барсы дали повод её хейтить, если судьи помогают Барселоне, то почему не поставили пенальти ворота интра, почему не поставили пенальти ворота Реала, почему не поставили пенальти в ворота Баварии .Там ведь чистые пенальти
+5
-2
+3
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Оливер Кан удаляет Роберту
Негрейру-то позовут?
+3
-5
-2
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Костя Киреев
Победы дискредитируют не люди, а донный уровень лалиги.
+2
-2
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Экселлент
В команде очень много игроков, которые никогда не были чемпионами Испании,так что,думаю в любом случае парни будут праздновать на высшем уровне)
+9
-1
+8
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MK
конечно сезон не идеальный, но с Ла Лигой и Суперкубок Испании это уже хорошо, будем радоваться что имеем, учитывая кризис и давление от Тебаса..
+13
-2
+11
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