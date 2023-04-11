10 комментариев

Несправедливость.

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о критике сезона в чемпионате Испании.

«Многие говорят, что это худший сезон Ла Лиги, но это неправда и причиняет нам боль. Я чувствую, что всякий раз, когда «Барса» что-то выигрывает, люди дискредитируют это. Если мы возьмем титул, то будем праздновать его так, как заслуживаем», - заявил Хави.

Справедливо?