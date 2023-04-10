По информации Cadena SER, Лапорта пока не связался с Месси лично, но третьи лица сообщили аргентинцу, что вскоре «Барселона» сделает ему предложение о возвращении в клуб.

Более того, Лапорта сказал Хорхе Месси, отцу игрока, что Лео не может покинуть Европу без надлежащего прощания. Это может быть намеком на то, что «блауграна» хочет вернуть форварда в его родной клуб.

Недавно Месси получил от саудовского «Аль-Хилаля» предложение контракта, по которому нападающий «ПСЖ» будет получать более чем 400 млн евро в год. Разные источники дают противоречивую информацию о том, какой ответ дал Лионель.

При этом «ПСЖ» также работает над продлением соглашения с футболистом. Действующий контракт аргентинца с французской командой истекает уже этим летом.

Вероника Брунати также сообщила, что «Барселона» сделает Месси предложение в ближайшее время. Хави в многочисленных интервью говорил, что ждет аргентинца в столице Каталонии. По информации некоторых источников, тренер планирует использовать игрока в полузащите.

Сага Месси лишь начинается. Поклонникам «Барсы» стоит набраться терпения.