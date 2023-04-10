Ждать осталось недолго.

По словам авторитетного инсайдера издания Mundo Deportivo Габриэля Санса, Серджи Бускетс уже принял окончательно решение о своем будущем в «Барселоне». Он объявит обо всем СМИ до конца недели.

Что интересно, после того, как «Барселона» сделала предложение, от Бускетса не было встречного. Переговоры не продолжились. Тогда клуб предложил ветерану годовой контракт с опцией со значительным сокращением зарплаты.

Как не раз подчеркивал Хави, Серджи очень важный для него игрока. В скором времени узнаем, скажет ли он родному клубу «да» или «нет».

У Серджи Бускетса на руках есть два предложения из MLS и несколько других из-за пределов Европы.