Бускетс принял решение о своем будущем и установил крайний срок для объявления о нем
Ждать осталось недолго.
По словам авторитетного инсайдера издания Mundo Deportivo Габриэля Санса, Серджи Бускетс уже принял окончательно решение о своем будущем в «Барселоне». Он объявит обо всем СМИ до конца недели.
Что интересно, после того, как «Барселона» сделала предложение, от Бускетса не было встречного. Переговоры не продолжились. Тогда клуб предложил ветерану годовой контракт с опцией со значительным сокращением зарплаты.
Как не раз подчеркивал Хави, Серджи очень важный для него игрока. В скором времени узнаем, скажет ли он родному клубу «да» или «нет».
У Серджи Бускетса на руках есть два предложения из MLS и несколько других из-за пределов Европы.
Думаю, оставить еще на год было бы идеальным решением. Барса сейчас с большим трудом подписывает новых игроков, поэтому вряд ли найдут ему хоть сколько-то адекватную замену.