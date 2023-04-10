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Бускетс принял решение о своем будущем и установил крайний срок для объявления о нем

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Ждать осталось недолго.

По словам авторитетного инсайдера издания Mundo Deportivo Габриэля Санса, Серджи Бускетс уже принял окончательно решение о своем будущем в «Барселоне». Он объявит обо всем СМИ до конца недели.

Что интересно, после того, как «Барселона» сделала предложение, от Бускетса не было встречного. Переговоры не продолжились. Тогда клуб предложил ветерану годовой контракт с опцией со значительным сокращением зарплаты.

Как не раз подчеркивал Хави, Серджи очень важный для него игрока. В скором времени узнаем, скажет ли он родному клубу «да» или «нет».

У Серджи Бускетса на руках есть два предложения из MLS и несколько других из-за пределов Европы.

1 комментарий

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SanEffect
Похоже, что уйдет, раз не ответил на предложение о новом контракте, но кто знает, посмотрим.
Думаю, оставить еще на год было бы идеальным решением. Барса сейчас с большим трудом подписывает новых игроков, поэтому вряд ли найдут ему хоть сколько-то адекватную замену.
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