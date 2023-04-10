FC BARCELONA
Блог

В конце сезона «Барселона» может побить 4 крутейших рекорда

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

«Барселона» проводит один из лучших сезонов в Ла Лиге с 2018 года. Сегодня «сине-гранатовые» могут оторваться на 15 очков в чемпионской гонке, если одержат победу над «Жироной» на «Камп Ноу».

В довесок к победе в Ла Лиге, «Барса» может побить четыре рекорда к концу сезона.

Набрать наибольшее количество очков. «Барселона» может стать первой европейской командой, набравшей наибольшее количество очков за сезон из 38 игр. Если они выиграют все оставшиеся матчи, у них будет 104 очка. Текущий рекорд принадлежит «Ювентусу» с 102 очкам.

Пропустить наименьшее количество голов. В этом сезоне сине-гранатовые пропустили всего 9 мячей. Они могут побить рекорд по наименьшему количеству голов, пропущенных европейской командой за сезон, если к концу кампании не пропустят более 14 голов. «Челси» является рекордсменом с 15 пропущенным мячам в сезоне 2004/05.

Провести наибольшее количество «сухих» матчей. «Барса» может побить рекорд «Депортиво» из 26 «сухих» матчам за сезон. Тер Штеген уже отстоял 20 игр на ноль, а это значит, что у него есть еще 8 матчей до конца сезона, чтобы установить рекорд.

Одержать наибольшее количество побед. «Барселона» может побить рекорд «Ювентуса» — 31 победа за сезон. К концу компании «Барса» может одержать 33 победы.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
рекорд по победам Юве 33 победы,Барса если выиграет все игры будет 34
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
рекорд по пропущенным у Кальяри 11 мячей
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dadahandadahan3@gmail.com
ну спортс))) у тер штегена 11 матчей осталось,а не 8)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Хави давай,верим в тебя и команду ! Возвращение на пьедестал не за горами 💪🏼
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий