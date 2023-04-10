«Барселона» проводит один из лучших сезонов в Ла Лиге с 2018 года. Сегодня «сине-гранатовые» могут оторваться на 15 очков в чемпионской гонке, если одержат победу над «Жироной» на «Камп Ноу».

В довесок к победе в Ла Лиге, «Барса» может побить четыре рекорда к концу сезона.

Набрать наибольшее количество очков. «Барселона» может стать первой европейской командой, набравшей наибольшее количество очков за сезон из 38 игр. Если они выиграют все оставшиеся матчи, у них будет 104 очка. Текущий рекорд принадлежит «Ювентусу» с 102 очкам.

Пропустить наименьшее количество голов. В этом сезоне сине-гранатовые пропустили всего 9 мячей. Они могут побить рекорд по наименьшему количеству голов, пропущенных европейской командой за сезон, если к концу кампании не пропустят более 14 голов. «Челси» является рекордсменом с 15 пропущенным мячам в сезоне 2004/05.

Провести наибольшее количество «сухих» матчей. «Барса» может побить рекорд «Депортиво» из 26 «сухих» матчам за сезон. Тер Штеген уже отстоял 20 игр на ноль, а это значит, что у него есть еще 8 матчей до конца сезона, чтобы установить рекорд.

Одержать наибольшее количество побед. «Барселона» может побить рекорд «Ювентуса» — 31 победа за сезон. К концу компании «Барса» может одержать 33 победы.