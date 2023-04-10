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Если Месси вернется в «Барселону», Хави хочет использовать его в полузащите. Как это могло бы выглядеть?

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Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Тренер уже строит планы.

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» планирует использовать Лионеля Месси в качестве четвертого полузащитника.

Идея состоит в том, что Месси будет отвечать за создание атак, играя в полузащите, и не будет выступать как атакующий вингер или нападающий.

В этом сезоне Месси сыграл важную роль в создании голов для «ПСЖ» — на его счету уже 18 результативных передач в 34 играх.

В «Барсе» Хави часто играл с четырьмя полузащитниками в отсутствие Усмана Дембеле.

Вот как может выглядеть расстановка игроков каталонской команды с Месси:

В этой системе Хави будет играть с Месси, Гави, Педри и Френки де Йонгом в качестве полузащитников. Дембеле сыграет на правом фланге.

Скорее всего Месси будет играет немного позади Левандовски, так как он будет играть роль атакующего полузащитника, стержня команды.

Сможет ли Месси принести пользу команде в таком качестве?

4 комментария

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Gdy tak siedzimy
Опорник не нужен, получается?
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Игорь Климов
Лео Месси в любой роли будет усилением для Барселоны!
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FrankieWild
соперники будут рады, вообще бы нападение и тренера поменять и месси не нужен был бы
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Denis2403
Ждём возвращение великого!
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