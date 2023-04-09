«Барселона» представила свой состав из 22 человек на матч с «Жироной» в понедельник.

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас.

Защитники: Жорди Альба, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде, Жюль Кунде, Рональд Араухо.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Гави, Пабло Торре, Франк Кессиэ, Марк Касадо, Алекс Гарридо, Серджи Роберто.

Нападающие: Ансу Фати, Рафинья, Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Анхель Аларкон, Эстанис Педрола.

Френки де Йонг, Педри, Андреас Кристенсен и Усман Дембеле выбыли из строя из-за травм.