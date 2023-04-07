Для своего уровня заметно сдал.

«Я постоянно наблюдаю за парнем с 2019 года и после чемпионата мира Жюль Кунде очень сильно сдал. Впервые за все время, что вижу его, он в такой плохой форме. Сейчас он стал откровенно средним, далеким от своего реального уровня», − написал один из болельщиков «Барселоны».

С ним трудно не согласиться. Против «Мадрида» Кунде провел один из своих худших матчей за «Барсу». Француз откровенно плохо выглядел позиционно и допустил несколько серьезных ошибок.

По данным некоторых испанских СМИ, после разгрома в класико Хави попросил Жоана Лапорту приобрести правого защитника. Тренер видит в Кунде в основном центрального защитника.

А вы согласны с тем, что сейчас Кунде не в форме? Если да, то в чем его проблема? Пишите в комментариях.