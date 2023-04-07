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Болельщик назвал игрока «Барселоны», чья форма далека от идеальной. И это не Левандовски или Рафинья

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Для своего уровня заметно сдал.

«Я постоянно наблюдаю за парнем с 2019 года и после чемпионата мира Жюль Кунде очень сильно сдал. Впервые за все время, что вижу его, он в такой плохой форме. Сейчас он стал откровенно средним, далеким от своего реального уровня», − написал один из болельщиков «Барселоны».

С ним трудно не согласиться. Против «Мадрида» Кунде провел один из своих худших матчей за «Барсу». Француз откровенно плохо выглядел позиционно и допустил несколько серьезных ошибок.

По данным некоторых испанских СМИ, после разгрома в класико Хави попросил Жоана Лапорту приобрести правого защитника. Тренер видит в Кунде в основном центрального защитника.

А вы согласны с тем, что сейчас Кунде не в форме? Если да, то в чем его проблема? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Алексей Муравьёв
Почему его не наигрывает Хави как правого защитника, на постоянной основе, ведь он когда играл там, очень даже неплохо выглядел, и в сборной кстати тоже!
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