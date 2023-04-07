Руководство «Барселоны» рассматривает возможность попросить всех игроков команды пойти на снижение зарплаты в следующем сезоне, сообщает издание Relevo.

Клуб считает, что это поможет «блаугране» компенсировать финансовые потери, которые понесет команда в связи с переездом на Олимпийский стадион на время реконструкции «Камп Ноу».

Эксперты полагают, что из-за смены стадиона «Барселона» потеряет больше 100 млн евро.

Сообщается, что также «Барса» попросит игроков, с которыми клуб ведет переговоры о новых контрактах, согласиться на более низкую зарплату по новым соглашениям.

Если руководству удастся осуществить задуманное, «блауграна» сможет сэкономить до 70 млн евро.

Как думаете, все игроки согласятся пойти на финансовые уступки, чтобы помочь команде?