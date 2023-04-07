FC BARCELONA
Блог

Руководство «Барсы» хочет попросить всех игроков пойти на снижение зарплаты. Это поможет клубу сэкономить приличную сумму

Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность попросить всех игроков команды пойти на снижение зарплаты в следующем сезоне, сообщает издание Relevo.

Клуб считает, что это поможет «блаугране» компенсировать финансовые потери, которые понесет команда в связи с переездом на Олимпийский стадион на время реконструкции «Камп Ноу».

Эксперты полагают, что из-за смены стадиона «Барселона» потеряет больше 100 млн евро.

Сообщается, что также «Барса» попросит игроков, с которыми клуб ведет переговоры о новых контрактах, согласиться на более низкую зарплату по новым соглашениям.

Если руководству удастся осуществить задуманное, «блауграна» сможет сэкономить до 70 млн евро.

Как думаете, все игроки согласятся пойти на финансовые уступки, чтобы помочь команде?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максат Жумагулов
Начался с приходом месси🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий