«Барселона» близка к завершению сделки по получению финансирования для строительства «Эспай Барсы», утверждает издание Sport.

«Эспай Барса» — это название выбрал Жоан Лапорта для реконструкции «Камп Ноу», в результате которой вместимость стадиона может увеличиться до 105 000 человек.

«Барселона» получила финансовую помощь, необходимую для этого проекта, в размере 1,5 млрд евро.

Клубу помогли коммерческие банки Goldman Sachs и JP Morgan, которые предоставили им кредиты. «Барселоне» будет разрешено выплачивать кредит частями до 2047 года.

В первой части платежа по кредиту «Барсе» необходимо будет выплатить 200 млн евро Goldman Sachs за ссуду в размере 180 млн евро (с процентной ставкой 5,5%).