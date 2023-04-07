Деньги-деньги-деньги.

«Барселона» настроена подписать летом Лионеля Месси. Аргентинец покинет «ПСЖ».

По словам Вероники Брунатти из Fox Sports, аргентинец уже решил вернуться в «Барсу» по окончании сезона.

Тем не менее, основным препятствием на пути воссоединения Лео с клубом является неподъемная зарплата игрока, которую каталонцы просто не в состоянии потянуть.

«Барсе» придется продать некоторых игроков основного состава, чтобы снизить расходы за зарплатную ведомость, после чего они смогут сделать предложение Месси.