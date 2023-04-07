«Барселона» хочет Месси, а Лео хочет в «Барсу». Он покинет «ПСЖ», но есть одна проблема
Деньги-деньги-деньги.
«Барселона» настроена подписать летом Лионеля Месси. Аргентинец покинет «ПСЖ».
По словам Вероники Брунатти из Fox Sports, аргентинец уже решил вернуться в «Барсу» по окончании сезона.
Тем не менее, основным препятствием на пути воссоединения Лео с клубом является неподъемная зарплата игрока, которую каталонцы просто не в состоянии потянуть.
«Барсе» придется продать некоторых игроков основного состава, чтобы снизить расходы за зарплатную ведомость, после чего они смогут сделать предложение Месси.
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