Лапорта будет доволен.

Слухи о возвращении Месси в «Барселону» не утихают, а, напротив, набирают новые обороты. Множество СМИ сообщают, что вероятность этого события действительно велика несмотря на множество сопутствующих сложностей.

Одним из главных препятствий на пути к этому трансферу является финансовое положение каталонского клуба. Однако нашелся очень оригинальный способ преодолеть и эту трудность.

Журналист и создатель BarcaTimes Шей Лугасси заявил, что крупный спонсор из арабской страны хочет профинансировать возвращение Лео в «Барсу». Как сообщают источники в клубе, если соглашение со спонсором будет подписано, то деньги, которые могут пойти на возвращение аргентинца, будут включены в расчет ФФП.

Это предложение — идеальный вариант для клуба. Источники также говорят, что деньги, если они поступят через спонсора, помогут снизить фонд заработной платы, и клуб будет ближе к возможности заключать новые контракты.

Кто-то очень влиятельный явно хочет вновь увидеть Месси в сине-гранатовой футболке.

Звучит как неплохой план.