FC BARCELONA
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У идеи возвращения Месси в «Барсу» есть очень влиятельные сторонники. Один из них может проспонсировать этот трансфер 😍💰

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Лапорта будет доволен.

Слухи о возвращении Месси в «Барселону» не утихают, а, напротив, набирают новые обороты. Множество СМИ сообщают, что вероятность этого события действительно велика несмотря на множество сопутствующих сложностей.

Одним из главных препятствий на пути к этому трансферу является финансовое положение каталонского клуба. Однако нашелся очень оригинальный способ преодолеть и эту трудность.

Журналист и создатель BarcaTimes Шей Лугасси заявил, что крупный спонсор из арабской страны хочет профинансировать возвращение Лео в «Барсу».  Как сообщают источники в клубе, если соглашение со спонсором будет подписано, то деньги, которые могут пойти на возвращение аргентинца, будут включены в расчет ФФП.

Это предложение — идеальный вариант для клуба. Источники также говорят, что деньги, если они поступят через спонсора, помогут снизить фонд заработной платы, и клуб будет ближе к возможности заключать новые контракты.

Кто-то очень влиятельный явно хочет вновь увидеть Месси в сине-гранатовой футболке.

Звучит как неплохой план.

4 комментария

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Greatest Of All Time
Ответ Имя Фамилия
Видимо этот шейх очень болеет за реал.
Нет этот шейх знает кто хозяин Реала.
27 голов и 14 голевых это как бы 41 результативных действий в 41 матче. Это просто космические цифры.
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Имя Фамилия
Ответ Greatest Of All Time
По этому отец Месси сначала приехал в Барсу а потом полетел в Саудовскую Аравию что бы договориться со спонсорами которые хотят его видеть в Барсе. Походу в Аравии есть какой-то богатый шейх который хочет видеть Месси в Барсе.
Видимо этот шейх очень болеет за реал.
0
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-1
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Greatest Of All Time
По этому отец Месси сначала приехал в Барсу а потом полетел в Саудовскую Аравию что бы договориться со спонсорами которые хотят его видеть в Барсе. Походу в Аравии есть какой-то богатый шейх который хочет видеть Месси в Барсе.
0
0
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Arkadios Avgitidis
неужели,сам Роналду решил стать спонсором?)
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