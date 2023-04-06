У идеи возвращения Месси в «Барсу» есть очень влиятельные сторонники. Один из них может проспонсировать этот трансфер 😍💰
Лапорта будет доволен.
Слухи о возвращении Месси в «Барселону» не утихают, а, напротив, набирают новые обороты. Множество СМИ сообщают, что вероятность этого события действительно велика несмотря на множество сопутствующих сложностей.
Одним из главных препятствий на пути к этому трансферу является финансовое положение каталонского клуба. Однако нашелся очень оригинальный способ преодолеть и эту трудность.
Журналист и создатель BarcaTimes Шей Лугасси заявил, что крупный спонсор из арабской страны хочет профинансировать возвращение Лео в «Барсу». Как сообщают источники в клубе, если соглашение со спонсором будет подписано, то деньги, которые могут пойти на возвращение аргентинца, будут включены в расчет ФФП.
Это предложение — идеальный вариант для клуба. Источники также говорят, что деньги, если они поступят через спонсора, помогут снизить фонд заработной платы, и клуб будет ближе к возможности заключать новые контракты.
Кто-то очень влиятельный явно хочет вновь увидеть Месси в сине-гранатовой футболке.
Звучит как неплохой план.
27 голов и 14 голевых это как бы 41 результативных действий в 41 матче. Это просто космические цифры.