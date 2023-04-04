Красивое послание кумиру.

Болельщики «Барселоны» скандировали фамилию Лионеля Месси во время матча с «Реалом». На 10-й минуте фанаты каталонской команды начали скандировать: «Месси! Месси!»

Лионель выступал за «Барселону» под 10-м номером.

Вероятность возвращения Лео не велика. Лионель обдумывает возможность перехода в чемпионат Саудовской Аравии. Сообщалось, что форвард «ПСЖ» получил от «Аль-Хилаля» предложение на более чем 400 млн евро в год.