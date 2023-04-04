На 10-й минуте класико 90 тысяч болельщиков на «Камп Ноу» начали скандировать фамилию Месси😍😍😍
Красивое послание кумиру.
Болельщики «Барселоны» скандировали фамилию Лионеля Месси во время матча с «Реалом». На 10-й минуте фанаты каталонской команды начали скандировать: «Месси! Месси!»
Лионель выступал за «Барселону» под 10-м номером.
Вероятность возвращения Лео не велика. Лионель обдумывает возможность перехода в чемпионат Саудовской Аравии. Сообщалось, что форвард «ПСЖ» получил от «Аль-Хилаля» предложение на более чем 400 млн евро в год.
3 комментария