FC BARCELONA
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На 10-й минуте класико 90 тысяч болельщиков на «Камп Ноу» начали скандировать фамилию Месси😍😍😍

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Красивое послание кумиру.

Болельщики «Барселоны» скандировали фамилию Лионеля Месси во время матча с «Реалом». На 10-й минуте фанаты каталонской команды начали скандировать: «Месси! Месси!»

Лионель выступал за «Барселону» под 10-м номером.

Вероятность возвращения Лео не велика. Лионель обдумывает возможность перехода в чемпионат Саудовской Аравии. Сообщалось, что форвард «ПСЖ» получил от «Аль-Хилаля» предложение на более чем 400 млн евро в год.

3 комментария

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9chymzyxvz
Лионель видимо сказал лично автору блога что над аль хилалем думает. Как же вы достали уже слухи обмусоливать
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Роман
Игроки Барселоны счётом на табло напомнили о Месси.
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zamzam
Надо возвращаться, на год или может два как пойдёт, потом или 400 млн или США. На счёт США вообще не для набивания статистики чемпионат 20-25 голов в среднем у лучших бомбардиров последние годы до 30 единицы доходили, молодые бегунки там по сути.
+3
-1
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