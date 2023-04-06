На поле было не так ярко, к сожалению.

«Барса» проиграла «Реалу» 0:4 и вылетела из Кубка Испании. Перед матчем официальный аккаунт клуба выложил видео прибытия игроков на матч.

В этом уже традиционном показе мод снова самыми яркими моделями стали Жюль Кунде и Рональд Араухо. Не так давно Кунде приехал на матч в женском образе, так что вчерашний костюм выглядит весьма сдержанным.