FC BARCELONA
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Перед класико игроки «Барсы» вновь продемонстрировали свои познания моды: как всегда, вне конкуренции Араухо и Кунде😱💃😍

Жюль Кунде Жюль Кунде
Рональд Араухо Рональд Араухо
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На поле было не так ярко, к сожалению.

«Барса» проиграла «Реалу» 0:4 и вылетела из Кубка Испании. Перед матчем официальный аккаунт клуба выложил видео прибытия игроков на матч.

В этом уже традиционном показе мод снова самыми яркими моделями стали Жюль Кунде и Рональд Араухо. Не так давно Кунде приехал на матч в женском образе, так что вчерашний костюм выглядит весьма сдержанным.

2 комментария

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fidelio
Весь мир, был свидетелем, что эта пара и на Камп Ноу давеча была вне конкуренции...

А вообще конечно понятие Dolche Vita это про футболистов...
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Никита Алексеев
Приехали красиво, и их красиво вынесли
+4
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