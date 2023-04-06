FC BARCELONA
Блог

Лучший − Рафинья, худший − Араухо. Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Мадрида»

Класико Класико
Кубок Испании Кубок Испании
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Рафинья Диас Рафинья Диас
Рональд Араухо Рональд Араухо
Футбол Футбол

Разгромное поражение дома.

После гостевой победы над «Мадридом» (1:0) в первом матче полуфинала Кубка Испании «Барселона» на «Камп Ноу» не смогла порадовать болельщиков − 0:4. Хет-трик оформил форвард Карим Бензема.

Каталонский клуб выглядел крайне неуверенно и нестабильно. В какой-то момент показалось, что команда находится под нереальными нагрузками, настолько игроки тяжело передвигались по полю. Во втором тайме футболисты «Барсы» практически ходили пешком, тогда как у соперников появилось второе дыхание.

Худший игрок матча − Рональд Араухо. Хоть и выиграл более половины единоборств (7/15), но в защите выглядел откровенно плохо. Винисиус разобрал его на фланге.

Лучший игрок матча − Рафинья. Отыграл чуть больше часа, нанес два удара в сторону ворот, один из них − в створ.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Sragovich
Ответ Бимбо TV
Сегодня явно был не день Барсы, команду в целом было не узнать, просела во всех линиях, никто не взял роль лидера на себя, не кому было тащить. Команде не хватало лидеров на поле, Гавм слишком мал для этого, а Бускетс староват. ЛЕВАНДОВСКИЙ В БОЛЬШИХ МАТЧАХ ТЕРЯЕТСЯ НА ПОЛЕ НЕ В ПЕРЫЙ РАЗ УЖЕ!!!
Первый тайм был бомба кроме провала на последних секундах. Лидерами были все, и цеплялись за каждый мяч. Но блин...надо же забивать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Sragovich
Ответ Фархад Касимханов
У Реала будет в этом сезоне только кубок короля.Лига чемпионов там монстры Сити или Бавария.После Челси они выходят на этих гигантов
Челси еще тоже пройти нужно. Вдруг их прорвет ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Sragovich
Ответ Crazy Diamond
Хуже Рафиньи в этом матче я давно никого не видел, абсолютно каждый мяч терял, или шел в обводку и сразу терял мяч, или тупой навес в аут, зла не хватает...скучаю по Дембеле
Возможно Роберто был хуже. Его просто не было видно. А да, и Кундэ....ему бы поставил 0. Провал полный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Sragovich
Рафинью скушал Каваминга, как обычно Араухо кушает Свинисиуса. Бегал, старался, но как вингер он слабоват. Нет техники и скорости как у Дембеле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidan GOAT
Бесполезный Рафинья лучший в матче, все что нужно знать об этих оценках sofascore , на которые всю карьеру наяривают фанаты Месси )

Хорошо, что в футбол играют не цифры )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crazy Diamond
Ответ Фархад Касимханов
автор этой статьи кажется что то другое смотрел.Атака рушилась когда с мячом был Рафинья.Араухо лучший,Рафинья худший наихудший
Хуже Рафиньи в этом матче я давно никого не видел, абсолютно каждый мяч терял, или шел в обводку и сразу терял мяч, или тупой навес в аут, зла не хватает...скучаю по Дембеле
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бимбо TV
Сегодня явно был не день Барсы, команду в целом было не узнать, просела во всех линиях, никто не взял роль лидера на себя, не кому было тащить. Команде не хватало лидеров на поле, Гавм слишком мал для этого, а Бускетс староват. ЛЕВАНДОВСКИЙ В БОЛЬШИХ МАТЧАХ ТЕРЯЕТСЯ НА ПОЛЕ НЕ В ПЕРЫЙ РАЗ УЖЕ!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mister Ghost
Какой же Рафинья бестолковый, каждую игру свою проваливает, но удивительно, что статистику свою голов и передач хотя бы смог поднять за последнее время, надо его продавать пока хотя бы какой-то спрос будет на него
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maestro_I
Араухо? Хаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Рафинья OUT, без разговоров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shoxruh Abdunazarov
Говорять что Барса купила арбитров и этот матч ярко показывает это после столки неправильных решений в пользу реала 🥴
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иг0рямба
Генич - лучший в составе Барселоны!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фархад Касимханов
Ответ Абдул-Керим Закаев
я призная что барселона проиграла заслужено у нас нет опровданий за то что нет основных игроков удачи кубке и лиге чемпионов
У Реала будет в этом сезоне только кубок короля.Лига чемпионов там монстры Сити или Бавария.После Челси они выходят на этих гигантов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фархад Касимханов
автор этой статьи кажется что то другое смотрел.Атака рушилась когда с мячом был Рафинья.Араухо лучший,Рафинья худший наихудший
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EminenceGrise
Оценки ставил какой-то идиот! Араухо был лучшим в составе Барсы. А Рафинья полностью его провалил и раз за разом только мяч терял. Я не знаю как матч надо смотреть, чтобы так оценки ставить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Чё там по карману Араухо?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real7777
Камавинга просто уничтожил Рафинию
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sayemlo
Ответ Негрейра
Рафинья лучший?!! Серёзно?
рафинья лучший в кармане Камы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alibaba51
Ответ Butrymovich Mikalai
Алонсо вообще мрак
вот что значит не было Кристенсена
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ya_Mama
Хуже, чем Роберто в очередном разгроме не сыграл никто.
И, возможно, после такого матча стоит задуматься, нужно ли вообще продлевать Бускетса.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Ужас! Не знаю, что сегодня было. Первый тайм провели достойно, но второй…
С Барсой до конца 💙❤️
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dato ato
Ответ Негрейра
Рафинья лучший?!! Серёзно?
Кто это вообще оценивает? Рафинья , который ни одного отыгрыша не сделал и ничего полезного , лучший ? Да вы что ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Butrymovich Mikalai
Алонсо вообще мрак
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул-Керим Закаев
я призная что барселона проиграла заслужено у нас нет опровданий за то что нет основных игроков удачи кубке и лиге чемпионов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Негрейра
Рафинья лучший?!! Серёзно?
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий