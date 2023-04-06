25 комментариев

Разгромное поражение дома.

После гостевой победы над «Мадридом» (1:0) в первом матче полуфинала Кубка Испании «Барселона» на «Камп Ноу» не смогла порадовать болельщиков − 0:4. Хет-трик оформил форвард Карим Бензема.

Каталонский клуб выглядел крайне неуверенно и нестабильно. В какой-то момент показалось, что команда находится под нереальными нагрузками, настолько игроки тяжело передвигались по полю. Во втором тайме футболисты «Барсы» практически ходили пешком, тогда как у соперников появилось второе дыхание.

Худший игрок матча − Рональд Араухо. Хоть и выиграл более половины единоборств (7/15), но в защите выглядел откровенно плохо. Винисиус разобрал его на фланге.

Лучший игрок матча − Рафинья. Отыграл чуть больше часа, нанес два удара в сторону ворот, один из них − в створ.

Оценки от SofaScore

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