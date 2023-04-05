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Бускетс согласится на снижение зарплаты и останется, если «Барса» вернет Месси

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Серджи Бускетс Серджи Бускетс
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Заслуживающий доверия Жерар Ромеро сообщает, что Серхио Бускетс подпишет продление контракта со значительным сокращением зарплаты, если Лео Месси вернется в «Барселону» этим летом.

Напомним, контракт Бускетса истекает в конце сезона. «Барса» отправила ему предложение о продлении, но полузащитник не торопится с решением.

Что касается Месси, то он, скорее всего, покинет «Пари Сен-Жермен» этим летом. Если он вернется на «Камп Ноу», Лео тоже придется согласиться на низкую зарплату.

«Барса» уже начала работать над сокращением заработной платы, чтобы иметь возможность зарегистрировать его контракт.

4 комментария

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Arkadios Avgitidis
Ответ Отец Абду
У Месси только 2 варианта: 1. Вернётся в Барсу 2. Самый крупный контракт в истории спорта под конец карьеры ( в Саудовской Аравии) Надеюсь, ой уйдет из ПСЖ ( устал от французских СМИ и от токсичных фанатов)
верно) пусть там бабик будет первым хлопцем на хуторе)
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Hella black
Возвращение Месси в ЛаЛигу,это возрождение чемпионата ! Вся адекватная часть планеты за возвращение Лёни домой,на КампНоу
+1
-1
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MK
Бускетс останется, вроде ходили слухи

Жерар Ромеро (🌕): Предложение о продлении Серхио Бускетсу:

📝 Контракт на 1 год + 1 год по желанию (зависит от количества сыгранных матчей в следующем сезоне).

💵 Зарплата в размере 3-4 миллионов евро в год. Это значительное снижение зарплаты.

🤝 Хави играет важную роль в его продлении.

Серхио останется в «Барсе». Если Лео вернется в «Барселону». Но в случае, если аргентинец решит уехать в MLS, то Бускетс может отказаться от продления. Не секрет, что оба хотели бы перейти в «Интер Майами».
+2
0
+2
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Отец Абду
У Месси только 2 варианта:
1. Вернётся в Барсу
2. Самый крупный контракт в истории спорта под конец карьеры ( в Саудовской Аравии)
Надеюсь, ой уйдет из ПСЖ ( устал от французских СМИ и от токсичных фанатов)
+6
0
+6
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