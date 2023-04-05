Бускетс согласится на снижение зарплаты и останется, если «Барса» вернет Месси
Заслуживающий доверия Жерар Ромеро сообщает, что Серхио Бускетс подпишет продление контракта со значительным сокращением зарплаты, если Лео Месси вернется в «Барселону» этим летом.
Напомним, контракт Бускетса истекает в конце сезона. «Барса» отправила ему предложение о продлении, но полузащитник не торопится с решением.
Что касается Месси, то он, скорее всего, покинет «Пари Сен-Жермен» этим летом. Если он вернется на «Камп Ноу», Лео тоже придется согласиться на низкую зарплату.
«Барса» уже начала работать над сокращением заработной платы, чтобы иметь возможность зарегистрировать его контракт.
Жерар Ромеро (🌕): Предложение о продлении Серхио Бускетсу:
📝 Контракт на 1 год + 1 год по желанию (зависит от количества сыгранных матчей в следующем сезоне).
💵 Зарплата в размере 3-4 миллионов евро в год. Это значительное снижение зарплаты.
🤝 Хави играет важную роль в его продлении.
Серхио останется в «Барсе». Если Лео вернется в «Барселону». Но в случае, если аргентинец решит уехать в MLS, то Бускетс может отказаться от продления. Не секрет, что оба хотели бы перейти в «Интер Майами».
1. Вернётся в Барсу
2. Самый крупный контракт в истории спорта под конец карьеры ( в Саудовской Аравии)
Надеюсь, ой уйдет из ПСЖ ( устал от французских СМИ и от токсичных фанатов)