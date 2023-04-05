Заслуживающий доверия Жерар Ромеро сообщает, что Серхио Бускетс подпишет продление контракта со значительным сокращением зарплаты, если Лео Месси вернется в «Барселону» этим летом.

Напомним, контракт Бускетса истекает в конце сезона. «Барса» отправила ему предложение о продлении, но полузащитник не торопится с решением.

Что касается Месси, то он, скорее всего, покинет «Пари Сен-Жермен» этим летом. Если он вернется на «Камп Ноу», Лео тоже придется согласиться на низкую зарплату.

«Барса» уже начала работать над сокращением заработной платы, чтобы иметь возможность зарегистрировать его контракт.