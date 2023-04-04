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«Он выиграл все»: экс-полузащитник «Депортиво» Джалминья назвал игрока «Барсы», который круче, чем Месси

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Бывший полузащитник «Депортиво» бразилец Джалминья, который играл вместе с Роналдиньо в национальной сборной, считает, что его товарищ «добился большего успеха» в «Барселоне», чем Лео Месси.

«Из молодого поколения Роналдиньо — тот, кого я уважаю больше всего», — сказал он UOL.

«Он успешнее, чем все остальные, лучше, чем Месси, и Криштиану Роналду. Возьмите его два года в «Барселоне» и посмотрите, сделал ли бы Месси то, что сделал он».

«Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, он выиграл все, устроил адское шоу и играл невероятно».

За пять сезонов в клубе Ронни завоевал пять трофеев, причем все они были выиграны в кампаниях 2004/05 и 2005/06.

Согласны с таким мнением? 

6 комментариев

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Arkadios Avgitidis
Ответ Ortego
Разве что в дриблинге, шоу, футбольной магии, а так, в целом, чем круче топовый Рони? Может в свой лучший сезон забил больше, передач голевых больше отдал, трофеев выиграл больше, чем Месси в свой лучший сезон? Да наверное и не один сезон Месси провел сильнее, чем лучший сезон Рони, а сезонов 5 таких наберётся.
вот именно..чтал лучшим,осознал это и пошёл по наклонной...а ведь реально был лучшим из лучших..но,длилось эта общая радость не так уж и долго..
Меся ,- самый крутой спортивный долгожитель...
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Ortego
Ответ Kaloyan Yalamov
Топовый Роналдиньо круче, но топовым он был пару сезонов, а Лео уже лет пятнадцать на высоком уровне, а топовым был сезонов см десяток. И при этом он успевает меняться и подстраиваться, в чем то теряет, но приобретает в другом.
Разве что в дриблинге, шоу, футбольной магии, а так, в целом, чем круче топовый Рони?
Может в свой лучший сезон забил больше, передач голевых больше отдал, трофеев выиграл больше, чем Месси в свой лучший сезон? Да наверное и не один сезон Месси провел сильнее, чем лучший сезон Рони, а сезонов 5 таких наберётся.
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Игорь Климов
Роналдиньо - волшебник футбола.
Месси - гений футбола.
+2
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Kaloyan Yalamov
Топовый Роналдиньо круче, но топовым он был пару сезонов, а Лео уже лет пятнадцать на высоком уровне, а топовым был сезонов см десяток. И при этом он успевает меняться и подстраиваться, в чем то теряет, но приобретает в другом.
+6
0
+6
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alberto-m
Ответ Алибек Багаутдинов
Месси за один 2009 год выиграл больше трофеев, чем Роналдиньо за 5 лет в Барсе.
💯💯💯💯
+3
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+3
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Алибек Багаутдинов
Месси за один 2009 год выиграл больше трофеев, чем Роналдиньо за 5 лет в Барсе.
+15
0
+15
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