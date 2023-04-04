Бывший полузащитник «Депортиво» бразилец Джалминья, который играл вместе с Роналдиньо в национальной сборной, считает, что его товарищ «добился большего успеха» в «Барселоне», чем Лео Месси.

«Из молодого поколения Роналдиньо — тот, кого я уважаю больше всего», — сказал он UOL.

«Он успешнее, чем все остальные, лучше, чем Месси, и Криштиану Роналду. Возьмите его два года в «Барселоне» и посмотрите, сделал ли бы Месси то, что сделал он».

«Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, он выиграл все, устроил адское шоу и играл невероятно».

За пять сезонов в клубе Ронни завоевал пять трофеев, причем все они были выиграны в кампаниях 2004/05 и 2005/06.

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