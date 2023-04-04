«Он выиграл все»: экс-полузащитник «Депортиво» Джалминья назвал игрока «Барсы», который круче, чем Месси
Бывший полузащитник «Депортиво» бразилец Джалминья, который играл вместе с Роналдиньо в национальной сборной, считает, что его товарищ «добился большего успеха» в «Барселоне», чем Лео Месси.
«Из молодого поколения Роналдиньо — тот, кого я уважаю больше всего», — сказал он UOL.
«Он успешнее, чем все остальные, лучше, чем Месси, и Криштиану Роналду. Возьмите его два года в «Барселоне» и посмотрите, сделал ли бы Месси то, что сделал он».
«Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, он выиграл все, устроил адское шоу и играл невероятно».
За пять сезонов в клубе Ронни завоевал пять трофеев, причем все они были выиграны в кампаниях 2004/05 и 2005/06.
Согласны с таким мнением?
Меся ,- самый крутой спортивный долгожитель...
Может в свой лучший сезон забил больше, передач голевых больше отдал, трофеев выиграл больше, чем Месси в свой лучший сезон? Да наверное и не один сезон Месси провел сильнее, чем лучший сезон Рони, а сезонов 5 таких наберётся.
Месси - гений футбола.