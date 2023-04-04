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Хави считает, что у «Барсы» есть одно преимущество перед «Мадридом» в ответном матче Кубка Испании

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На пресс-конференции перед матчем против «Реала» журналисты спросили Хави, считает ли он «Барселону» фаворитом, учитывая последние результаты команд в класико.

Тренер отметил, что «Мадрид» тяжело обыграть в двухматчевом противостоянии. При этом Хави все же считает, что у «Барсы» будет одно преимущество перед командой Анчелотти – каталонцы голодны до побед и трофеев:

«Мы жаждем титулов. Нам необходим успех. В нашей команде есть много игроков, чей единственный трофей – Суперкубок. Для нас эта победа очень важна».

Действительно, в «Реале» – целая плеяда титулованных игроков. В прошлом сезоне «сливочные» победили в ЛЧ и стали чемпионами Испании. В этом плане у футболистов «блауграны» будет гораздо больше мотивации.

В последних трех класико «Барса» одержала победу. В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «блауграна» обыграла соперника со счетом 1:0.

Получится ли у подопечных Хави вновь одолеть заклятого соперника?

3 комментария

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Gurban Orazly
Ждем с нетерпением. Камп Ноу вам не Энфилд, ваши ноги дрожат, Вамос Барса! 💪
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Sasha Bulycheva
Автор
Ответ Inside 88 LW
Согласен с Хави но добавил бы ещё одно важное преимущество - родные стены! Камп Ноу - даст очень горячий прием гостям. Фанаты как и многие молодые игроки ждут титулов +ко всему прочему все эти судейские скандалы явно не способствуют доброму отношению к Мадриду (которого и без того не было).
Верно, спасибо!
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Inside 88 LW
Согласен с Хави но добавил бы ещё одно важное преимущество - родные стены!
Камп Ноу - даст очень горячий прием гостям. Фанаты как и многие молодые игроки ждут титулов +ко всему прочему все эти судейские скандалы явно не способствуют доброму отношению к Мадриду (которого и без того не было).
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0
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