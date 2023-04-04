На пресс-конференции перед матчем против «Реала» журналисты спросили Хави, считает ли он «Барселону» фаворитом, учитывая последние результаты команд в класико.

Тренер отметил, что «Мадрид» тяжело обыграть в двухматчевом противостоянии. При этом Хави все же считает, что у «Барсы» будет одно преимущество перед командой Анчелотти – каталонцы голодны до побед и трофеев:

«Мы жаждем титулов. Нам необходим успех. В нашей команде есть много игроков, чей единственный трофей – Суперкубок. Для нас эта победа очень важна».

Действительно, в «Реале» – целая плеяда титулованных игроков. В прошлом сезоне «сливочные» победили в ЛЧ и стали чемпионами Испании. В этом плане у футболистов «блауграны» будет гораздо больше мотивации.

В последних трех класико «Барса» одержала победу. В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «блауграна» обыграла соперника со счетом 1:0.

Получится ли у подопечных Хави вновь одолеть заклятого соперника?