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🚨 «Барса» хочет подписать Месси по схеме 1+1. Переговоры начнутся на этой неделе». Инсайд от журналистки FOX Брунатти

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Лето близко.

Журналистка Вероника Брунатти сообщает, что «Барселона» оптимистично оценивает свои шансы на подписание Лионеля Месси.

Клуб планирует заключить с аргентинцем контракт по схеме 1+1.

«Барселона» начнет переговоры с аргентинцем уже на этой неделе и отправит ему предложение. Месси не будет продлевать контракт с «ПСЖ», сообщает журналистка.

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Напомним, что действующее соглашение футболиста с парижским клубом рассчитано до конца сезона.

3 комментария

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Falsegoalkeeper
Ответ Рыжий Бизон
будем надеяться, что Лео перейдет в Барсу, не могу смотреть на него в псж. Он там как будто не свой, да и он сам мечтает о камбеке
Может потому что он плохо играет? Откуда уверенность, что он будет хорошо играть в Барсе?
0
-1
-1
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Рыжий Бизон
будем надеяться, что Лео перейдет в Барсу, не могу смотреть на него в псж. Он там как будто не свой, да и он сам мечтает о камбеке
+1
0
+1
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Greatest Of All Time
Давай Месси, тебя все фанаты мира ждёт. Барса твой дом, а псж был днарем и останется днарем.
+2
0
+2
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