Лето близко.

Журналистка Вероника Брунатти сообщает, что «Барселона» оптимистично оценивает свои шансы на подписание Лионеля Месси.

Клуб планирует заключить с аргентинцем контракт по схеме 1+1.

«Барселона» начнет переговоры с аргентинцем уже на этой неделе и отправит ему предложение. Месси не будет продлевать контракт с «ПСЖ», сообщает журналистка.

Напомним, что действующее соглашение футболиста с парижским клубом рассчитано до конца сезона.