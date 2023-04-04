🚨 «Барса» хочет подписать Месси по схеме 1+1. Переговоры начнутся на этой неделе». Инсайд от журналистки FOX Брунатти
Лето близко.
Журналистка Вероника Брунатти сообщает, что «Барселона» оптимистично оценивает свои шансы на подписание Лионеля Месси.
Клуб планирует заключить с аргентинцем контракт по схеме 1+1.
«Барселона» начнет переговоры с аргентинцем уже на этой неделе и отправит ему предложение. Месси не будет продлевать контракт с «ПСЖ», сообщает журналистка.
Напомним, что действующее соглашение футболиста с парижским клубом рассчитано до конца сезона.
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