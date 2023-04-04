Но все по закону.

Пике и Шакира прекратили отношения больше полугода назад, но их расставание продолжает обрастать новыми неприятными подробностями.

Сегодня певица объявила о том, что покидает Барселону, написав прощальное письмо в своих соцсетях. Она объяснила, что делает это, потому что хочет стабильности для своих детей. Также Шакира поблагодарила своих испанских фанатов и город Барселону за то, что они научили ее тому, что «дружба длится дольше, чем любовь».

Однако у артистки, кроме поиска стабильности, была как минимум еще одна веская причина покинуть город. Отец Пике выгнал ее из дома.

Испанское издание La Vanguardia заявило, что отец Жерара Пике, Жоан, вручил Шакире уведомление о выселении из их особняка на окраине Барселоны, где она жила все это время. Имущество перешло в его руки, когда пара урегулировала вопрос о разводе. Жоан Пике отправил Шакире письмо с указанием, что она с детьми должна покинуть дом к концу апреля, иначе ей грозит крупный штраф.

Наверняка у певицы не было бы сложностей с поиском нового жилья, но неудивительно, что после такого ей захотелось покинуть город.