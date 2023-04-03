Шакира оставила бывшему партнеру Жерару Пике прощальное сообщение, объявив о своем решении покинуть Барселону. Певица поблагодарила жителей каталонской столицы за поддержку и заявила, что поняла, что дружба длится дольше, чем любовь.

«Я поселилась в Барселоне, чтобы дать своим детям стабильность, ту самую, которую мы сейчас ищем в другом уголке мира рядом с моей семьей, друзьями и морем. Сегодня мы начинаем новую главу в поисках счастья.

Спасибо всем, кто покорил столько волн со мной в Барселоне, в городе, где я поняла, что дружба, вне всяких сомнений, длится дольше, чем любовь. Спасибо всем, кто поддерживал меня, вытирал мои слезы, вдохновлял меня и помогал расти.

Спасибо моей испанской публике, которая всегда окружала меня своей любовью и преданностью. С вами мы увидимся позже, как много раз говорил мой отец, увидимся на поворотах!».

Прожив вместе более десяти лет, Шакира и Жерар Пике расстались в прошлом году. С тех пор Пике начал отношения с Кларией Чиа Марти, пара впервые была замечена вместе в августе 2022 года. Во время отношений Шакира и Пике проживали в Барселоне и воспитывали общих сыновой: Милана (10 лет) и Сашу (8).