FC BARCELONA
Блог

Хави планирует оставить одно тактическое изменение, которое в прошлый раз уже сработало в класико

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Рональд Араухо Рональд Араухо
Хави Хави
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Футбол Футбол

Нашел новую позицию для одного из игроков.

По сведением Diario Sport, в среду против «Мадрида» Хави вновь выпустит Рональда Араухо на позиции правого защитника.

Реальная позиция уругвайца − центральный защитник, но его уже использовали справа, так как он один из немногих игроков в мире, кто способен сдержать Винисиуса.

Он продемонстрировал это в предыдущем класико, большую часть игры отлично действуя против бразильца. Да, игрок забил автогол, но «Барса» выиграла у «Мадрида» со счетом 2:1.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Винипух уже хочет уйти из Реал, чтобы не пересекаться со своим хозяином)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Зачем менять то, что работает. Даже если и пропустят с правого фланга, лучше, чем Рональд Винисиуса никто не закрывает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий