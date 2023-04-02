Нашел новую позицию для одного из игроков.

По сведением Diario Sport, в среду против «Мадрида» Хави вновь выпустит Рональда Араухо на позиции правого защитника.

Реальная позиция уругвайца − центральный защитник, но его уже использовали справа, так как он один из немногих игроков в мире, кто способен сдержать Винисиуса.

Он продемонстрировал это в предыдущем класико, большую часть игры отлично действуя против бразильца. Да, игрок забил автогол, но «Барса» выиграла у «Мадрида» со счетом 2:1.