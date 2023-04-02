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«Большинству футболистов не посчастливилось подготовиться к карьере». Пике прокомментировал конфликт отца Фати с «Барселоной»

Ансу Фати Ансу Фати
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Жерар Пике прокомментировал недавний скандал вокруг Ансу Фати, связанный с критикой отца футболиста в адрес клуба.

«Футбол приходит с улиц, и большинству футболистов не посчастливилось подготовиться к карьере. Обычно вы окружаете себя семьей, потому что доверяете им, но они не в состоянии заниматься подобными делами», – сказал Пике в интервью на Twitch.

Напомним, что интересы Ансу представляет его отец Бори Фати, который не имеет какого-либо юридического опыта. Агентом юноши считается Жорже Мендеш, но его папа, похоже, имеет ключевую роль в делах футболиста.

По слухам, Ансу Фати хочет остаться в «Барселоне», но его окружение настаивает на трансфере, считая, что он получает недостаточно игровой практики на «Камп Ноу».

3 комментария

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Alexlagodny
Пусть папа Фати за карьерой молодого Морибы понаблюдает, может что-то поймёт.
+4
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+4
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прощай Роналду
Если Пике заткнет папашу а Фати продолжит как вчера и будет прибавлять то останется только похлопать Хави))) 👏🏻👍🏻
+5
0
+5
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Fuad Mamedov
Есди ещё Месси вернётся точно будет греть лавку...
А так он просто обычный игрок. Нет ничего сверх естественного в нём
+2
-2
0
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