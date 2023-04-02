Жерар Пике прокомментировал недавний скандал вокруг Ансу Фати, связанный с критикой отца футболиста в адрес клуба.

«Футбол приходит с улиц, и большинству футболистов не посчастливилось подготовиться к карьере. Обычно вы окружаете себя семьей, потому что доверяете им, но они не в состоянии заниматься подобными делами», – сказал Пике в интервью на Twitch.

Напомним, что интересы Ансу представляет его отец Бори Фати, который не имеет какого-либо юридического опыта. Агентом юноши считается Жорже Мендеш, но его папа, похоже, имеет ключевую роль в делах футболиста.

По слухам, Ансу Фати хочет остаться в «Барселоне», но его окружение настаивает на трансфере, считая, что он получает недостаточно игровой практики на «Камп Ноу».