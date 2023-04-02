А еще вспомнил недавний дисс-трек.

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что получает много критики от фанатов Шакиры.

Тем не менее, испанец говорит, что не сильно переживает по этому поводу, потому что не воспринимает этих людей всерьез.

«Моя бывшая жена Шакира... Вы не видите большинства той критики, которую я получаю от ее поклонников... Ее очень много. Но мне все равно. Я не знаю этих людей в реальности, у них нет жизни и они только и могут, что критиковать, как роботы. Почему я должен придавать их мнению какое-либо значение?

То, что я не переживаю по поводу критики - очень здорово. Если я буду придавать этому значение, то точно умру.

Эта тема с дисс-треком... это нормально, такова мода, но иногда люди не думают о последствиях, которые это может иметь на ментальном уровне для другого человека, которому вы посвящаете свой гнев... Однако это выглядит хорошо для певицы, которой говорят: «О, ты - гребанная королева!», - сказал Пике.