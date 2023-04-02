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🤷 «Если я буду придавать этому значение, то умру». Пике рассказал, как справляется с критикой фанатов Шакиры

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Жерар Пике Жерар Пике
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А еще вспомнил недавний дисс-трек.

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что получает много критики от фанатов Шакиры.

Тем не менее, испанец говорит, что не сильно переживает по этому поводу, потому что не воспринимает этих людей всерьез.

«Моя бывшая жена Шакира... Вы не видите большинства той критики, которую я получаю от ее поклонников... Ее очень много. Но мне все равно. Я не знаю этих людей в реальности, у них нет жизни и они только и могут, что критиковать, как роботы. Почему я должен придавать их мнению какое-либо значение?

То, что я не переживаю по поводу критики - очень здорово. Если я буду придавать этому значение, то точно умру.

Эта тема с дисс-треком... это нормально, такова мода, но иногда люди не думают о последствиях, которые это может иметь на ментальном уровне для другого человека, которому вы посвящаете свой гнев... Однако это выглядит хорошо для певицы, которой говорят: «О, ты - гребанная королева!», - сказал Пике.

2 комментария

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Виктор Войнов
Ответ прощай Роналду
Шакира Шакирой а фанаты Барсы всегда поддержат Пике, да может с одной стороны поступил нехорошо, но Шакира сама прекрасно понимала чем это закончится, когда выходила молодого сладкого мальчика с такой разницей в возрасте)))
Со стороны разница в возрасте не особо заметна.
Да и если с нынешней сравнивать не особо в глаза бросается.
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прощай Роналду
Шакира Шакирой а фанаты Барсы всегда поддержат Пике, да может с одной стороны поступил нехорошо, но Шакира сама прекрасно понимала чем это закончится, когда выходила молодого сладкого мальчика с такой разницей в возрасте)))
+2
0
+2
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