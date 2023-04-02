Жерар Пике вспомнил, как Пеп Гвардиола наказал его за то, что он не оделся должным образом в холодную погоду.

«Однажды в Барселоне было очень холодно, а я вышел на улицу с короткими рукавами. Появилось фото меня в снегу и в неподходящей одежде. Пеп увидел это и отругал меня, оштрафовал, не вызвал на следующую игру и заставил платить за обед для команды, так как поставил свое здоровье под угрозу», - цитирует Пике Goal.

Пике вернулся в «Барселону» из «МЮ» в 2008 году — тем же летом, когда Гвардиола был переведен из «Барсы Б» на должность главного тренера команды. Под руководством Гвардиолы центральный защитник провел 183 матча и выиграл 14 трофеев за четыре сезона в клубе.

Такого успеха не удалось бы достигнуть без пристального внимания к деталям со стороны тренера и безукоризненной физической подготовки игроков основной команды.