FC BARCELONA
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«Пеп оштрафовал меня и не вызвал на следующий матч». Жерар Пике вспоминает случай, когда ему здорово досталось от Гвардиолы

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Жерар Пике Жерар Пике
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Жерар Пике вспомнил, как Пеп Гвардиола наказал его за то, что он не оделся должным образом в холодную погоду.

«Однажды в Барселоне было очень холодно, а я вышел на улицу с короткими рукавами. Появилось фото меня в снегу и в неподходящей одежде. Пеп увидел это и отругал меня, оштрафовал, не вызвал на следующую игру и заставил платить за обед для команды, так как поставил свое здоровье под угрозу», - цитирует Пике Goal.

Пике вернулся в «Барселону» из «МЮ» в 2008 году — тем же летом, когда Гвардиола был переведен из «Барсы Б» на должность главного тренера команды. Под руководством Гвардиолы центральный защитник провел 183 матча и выиграл 14 трофеев за четыре сезона в клубе.

Такого успеха не удалось бы достигнуть без пристального внимания к деталям со стороны тренера и безукоризненной физической подготовки игроков основной команды.

2 комментария

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прощай Роналду
Он Холланда заменил после пента-трика, а тут выделывается какой-то Пике)
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9chymzyxvz
Так и должно быть. Тренер обращающий внимание на все детали. Контроль во всем
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