Педри всего 20 лет, но он проводит уже третий сезон в основе «Барсы», а сейчас является одним из ее ключевых игроков. По средней оценке за матч испанец – четвертый во всей Ла Лиге и лучший в клубе.

В этом сезоне Педри забил 6 мячей, но куда важнее – отдал больше всех предголевых передач в Европе (даже у Месси меньше).

Однако всегда есть, куда расти. Когда Педри попросили собрать идеального игрока, он выбрал:

• скорость Мбаппе;

• правую ногу Иньесты;

• левую ногу Месси;

• дриблинг Роналдиньо;

• лидерские качества Пуйоля;

• точность передач Хави;

• удар Месси.