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Умеет выбирать лучших. Педри попросили собрать идеального игрока: 6 из 7 его ориентиров играли в «Барсе»

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Педри всего 20 лет, но он проводит уже третий сезон в основе «Барсы», а сейчас является одним из ее ключевых игроков. По средней оценке за матч испанец – четвертый во всей Ла Лиге и лучший в клубе.

В этом сезоне Педри забил 6 мячей, но куда важнее – отдал больше всех предголевых передач в Европе (даже у Месси меньше).

Pedri: Der Barca-Youngster, der Messi wieder strahlen lässt - kicker

Однако всегда есть, куда расти. Когда Педри попросили собрать идеального игрока, он выбрал:

• скорость Мбаппе;

• правую ногу Иньесты;

• левую ногу Месси;

• дриблинг Роналдиньо;

• лидерские качества Пуйоля;

• точность передач Хави;

• удар Месси.

4 комментария

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9chymzyxvz
Идеально
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MK
Идеально подобрано
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Umar Yunuszoda
Педри почему не ты добавил Негрейра? или ты обиделся над Негрейра
0
-3
-3
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Игорь Климов
Это отличный выбор от Педри, все лучшие качества игроков перечислил, респект!
+1
-1
0
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