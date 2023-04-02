Умеет выбирать лучших. Педри попросили собрать идеального игрока: 6 из 7 его ориентиров играли в «Барсе»
Педри всего 20 лет, но он проводит уже третий сезон в основе «Барсы», а сейчас является одним из ее ключевых игроков. По средней оценке за матч испанец – четвертый во всей Ла Лиге и лучший в клубе.
В этом сезоне Педри забил 6 мячей, но куда важнее – отдал больше всех предголевых передач в Европе (даже у Месси меньше).
Однако всегда есть, куда расти. Когда Педри попросили собрать идеального игрока, он выбрал:
• скорость Мбаппе;
• правую ногу Иньесты;
• левую ногу Месси;
• дриблинг Роналдиньо;
• лидерские качества Пуйоля;
• точность передач Хави;
• удар Месси.
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