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Левандовски семь раз открывал счет в матчах Ла Лиги в этом сезоне. Больше, чем любой другой игрок

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Роберт Левандовски открыл счет в матче "Барсы" против "Эльче". Форвард забил на 20-й минуте матча в 27-м туре Ла Лиги.

Роберт семь раз открывал счет в матчах Ла Лиги в этом сезоне. Больше, чем любой другой игрок турнира.

До этого в последний раз нападающий забивал 23 февраля – «Манчестер Юнайтед» (1:2) в Лиге Европы. С тех пор за 3 игры в составе «Барселоны» и 2 игры за Польшу Левандовски не отметился результативными действиями.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира Ла Лиги, забившего 16 раз за 23 матча в чемпионате, можно ознакомиться здесь.

1 комментарий

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Михаил Зобнин
1:0, 1:0, 1:0. Следующая новость, что Лёва больше всех забил победных мячей))
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