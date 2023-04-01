FC BARCELONA
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Если Месси вернется в «Барсу», он будет играть на стадионе, где 19 лет назад состоялся его дебют за «блауграну»

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«Барселона» ищет способ вернуть Месси в клуб. Хави поддерживает связь со своим старым другом, а правление думает над тем, как удовлетворить финансовые запросы Лионеля.

Само возвращение Лео в «Барселону» будет похожим на сказку. Но если этот трансфер состоится, история может сделать совершенно удивительный поворот.

Еще в прошлом году «блауграна» объявила о масштабной реконструкции легендарного «Камп Ноу». На время активных строительных работ, которые, предположительно, займут один сезон, «Барселона» будет вынуждена переехать на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса, расположенном на горе Монтжуик.

19 лет назад, 16 октября 2004 года, на этой арене состоялся официальный дебют Месси за «Барселону». На 82-й минуте матча против «Эспаньола» Лионель заменил Деку.

«Луис Компанис» был главным стадионом Олимпиады-1992, а в период с 1997 года по 2009 год был домашней ареной «Эспаньола».

Сейчас на «Луис Компанис» проходят концерты. В разные годы на стадионе выступали культовые музыканты – Metallica, Guns N’ Roses, Pink Floyd, Iron Maiden, Michael Jackson и многие другие.

А этим летом Олимпийский стадион может приютить в своих стенах легенду от мира футбола.

Конечно, если Месси все же вернется в «Барселону».

8 комментариев

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кто-то
Ждём возвращения гения! 💙❤️
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Алибек Багаутдинов
Роман

50% в товарняках? Пхпхп, либо ты приводишь официальную статистику, либо ты балабол, а я более чем уверен, что ты выберешь второй вариант) Месси, помимо того, что он величайший пенальтист, так еще и величайший исполнитель штрафных ударов из действующих игроков) хотя, по пенальти твой кумир по величественнее будет)
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alberto-m
.. Роман
Роналду не будет
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Роман
Ответ Shoxruh Abdunazarov
Может мастер штрафных и единственный GOAT футбола
Кюрасао.. И остальные 50% штрафных, к сожалению в товарняке были забиты.
А вот 5 пенальти на чемпионате мира.
И глупо не признавать величие забитых пенок.
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Effenberg 11
Этот стадион вроде в старых версиях FIFA был, так как у них не было прав на Камп Ноу
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Игорь Климов
Ответ Shoxruh Abdunazarov
Может мастер штрафных и единственный GOAT футбола
Ты полностью прав, Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков.🇦🇷
+6
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Shoxruh Abdunazarov
Ответ Роман
Ждем великого пенальтиста на Камп Ноу.
Может мастер штрафных и единственный GOAT футбола
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Роман
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