8 комментариев

«Барселона» ищет способ вернуть Месси в клуб. Хави поддерживает связь со своим старым другом, а правление думает над тем, как удовлетворить финансовые запросы Лионеля.

Само возвращение Лео в «Барселону» будет похожим на сказку. Но если этот трансфер состоится, история может сделать совершенно удивительный поворот.

Еще в прошлом году «блауграна» объявила о масштабной реконструкции легендарного «Камп Ноу». На время активных строительных работ, которые, предположительно, займут один сезон, «Барселона» будет вынуждена переехать на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса, расположенном на горе Монтжуик.

19 лет назад, 16 октября 2004 года, на этой арене состоялся официальный дебют Месси за «Барселону». На 82-й минуте матча против «Эспаньола» Лионель заменил Деку.

«Луис Компанис» был главным стадионом Олимпиады-1992, а в период с 1997 года по 2009 год был домашней ареной «Эспаньола».

Сейчас на «Луис Компанис» проходят концерты. В разные годы на стадионе выступали культовые музыканты – Metallica, Guns N’ Roses, Pink Floyd, Iron Maiden, Michael Jackson и многие другие.

А этим летом Олимпийский стадион может приютить в своих стенах легенду от мира футбола.

Конечно, если Месси все же вернется в «Барселону».