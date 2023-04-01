В 2013-м художник Сухас Нахайан написал карикатуру на Лео Месси, где аргентинец уносится от толпы защитников «Бетиса». В сезоне-12/13 Лео мощно сыграл против зелено-белых, но ситуации на поле, которая отражена на картине, в реальности не случилось.

Однако в 2019-м Лео воссоздал рисунок Нахайана на поле, оформив при этом хет-трик.

Как было десять лет назад? И почему на картине именно «Бетис»?

Лео провел сумасшедший сезон-12/13, наколотив 50 голов только в Ла Лиге. Аргентинец никогда не забивал столько, голы давались с фантастической легкостью.

В домашнем матче с «Бетисом» Лео выскочил на поле только на 56 минуте (при счете 2:2), но сразу вывел «Барсу» вперед прямым ударом со штрафного.

В течение следующего получаса Мессии просто разваливал «Бетис»: обыгрывал, обострял, забил второй и имел несколько шансов на хет-трик. На 93 минуте Лео ушел от троих, но не перекинул вратаря – разозлился и был очень расстроен. Расстроиться из-за дубля после выхода на замену в то время действительно мог только Месси.

«Бетис» – одна из любимых команд Лео. В 24 матчах против этого клуба Месси забил 26 мячей и отдал 10 голевых передач.