Возможный состав «Барсы» из 23 человек на сезон 23/24 — с Месси, Иньиго и другими
Что, если все самые громкие трансферные слухи окажутся правдой?
Давайте взглянем на потенциальный состав «Барсы» на сезон 2023/24, который с каждым днем становится все более реальным.
Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья.
Защитники: Рональд Араухо, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Алехандро Бальде, Жорди Альба, Маркос Алонсо, Иньиго Мартинес, Эрик Гарсия.
Полузащитники: Педри, Гави, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Илкай Гюндоган, Франк Кессиэ, Серджи Роберто.
Нападающие: Лионель Месси, Роберт Левандовски, Усман Дембеле, Рафинья, Ферран Торрес, Витор Роке.
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