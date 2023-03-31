Что, если все самые громкие трансферные слухи окажутся правдой?

Давайте взглянем на потенциальный состав «Барсы» на сезон 2023/24, который с каждым днем ​​становится все более реальным.

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья.

Защитники: Рональд Араухо, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Алехандро Бальде, Жорди Альба, Маркос Алонсо, Иньиго Мартинес, Эрик Гарсия.

Полузащитники: Педри, Гави, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Илкай Гюндоган, Франк Кессиэ, Серджи Роберто.

Нападающие: Лионель Месси, Роберт Левандовски, Усман Дембеле, Рафинья, Ферран Торрес, Витор Роке.