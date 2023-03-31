«Барселона» объявила заявку на первый матч в Ла Лиге после международного перерыва против «Эльче» , который состоится 1 апреля.

Хави включил в свой состав талантливого центрального полузащитника Алеиша Гарридо, а также полузащитника Марк Касадо и нападающих Эстаниса Педрола и Анхеля Аларкон, которых вызывал и ранее.

Рафинья дисквалифицирован.

Педри, Усман Дембеле, Андреас Кристенсен и Френки де Йонг восстанавливаются после тарвм.

Вот заявка «Барселоны» на матч с «Эльче»: