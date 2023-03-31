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Причина, по которой Ансу Фати больше не играет раскрыта — это не отсутствие голов

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Как сообщает Catalunya Radio, отчеты тренерского штаба «Барселоны» показывают, что Ансу Фати все еще не готов физически на 100% и отстает от своих товарищей по команде.

В прошлом году форвард повредил левое подколенное сухожилие, и этой области все еще не хватает силы и эластичности.

Из-за этого Фати не может выигрывать дуэли с защитниками, что также сказалось на его уверенности в себе. 20-летний парень выполняет дополнительную работу, чтобы нарастить мышечную массу.

Напомним, что отец Фати в недавнем интервью сказал, что 20-летний футболист вернулся на свой лучший уровень физической подготовки. Однако это не соответствует действительности.

3 комментария

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СД18
Ответ Hella black
Причина,это спад ! Банальный спад,виной тому травма и ментальность самого Ансу. Что бы там отец нет говорил его не говорил,Фати уже не тот что был. Возраст очень нежный 20 лет,надо планку чутка спустить,в клубе по проще нагнать форму и погнали.
В клубе попроще не всегда получится снизить планку и играть в пол силы. Там и точность пасов ниже, чем в Барселоне, за мяч лишний раз поборотся нужно.
0
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Falsegoalkeeper
Фати банально потерял резкость и уверенность в себе. По матчам видно, что бережет себя.
+4
0
+4
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Hella black
Причина,это спад ! Банальный спад,виной тому травма и ментальность самого Ансу. Что бы там отец нет говорил его не говорил,Фати уже не тот что был.
Возраст очень нежный 20 лет,надо планку чутка спустить,в клубе по проще нагнать форму и погнали.
+1
0
+1
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