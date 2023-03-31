Как сообщает Catalunya Radio, отчеты тренерского штаба «Барселоны» показывают, что Ансу Фати все еще не готов физически на 100% и отстает от своих товарищей по команде.

В прошлом году форвард повредил левое подколенное сухожилие, и этой области все еще не хватает силы и эластичности.

Из-за этого Фати не может выигрывать дуэли с защитниками, что также сказалось на его уверенности в себе. 20-летний парень выполняет дополнительную работу, чтобы нарастить мышечную массу.

Напомним, что отец Фати в недавнем интервью сказал, что 20-летний футболист вернулся на свой лучший уровень физической подготовки. Однако это не соответствует действительности.