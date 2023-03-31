FC BARCELONA
Блог

«Барса» живет прошлым». Куман высказывается в поддержку игры от обороны

Роналд Куман Роналд Куман
Клубы Клубы
Хави Хави
Барселона Барселона
Футбол Футбол

«Система «Барселоны»? Она сложная, так как им нужно доминировать. Я видел несколько их последних матчей, они хорошо обороняются, когда это необходимо. Они поняли, что когда соперник доминирует над тобой, ты должен защищаться...Но болельщики почему-то видят в этом что-то странное», — сказал Роналд Куман Relevo.

«Фанаты «Барсы» считают, что обороняться — это ненормально, они думают, что всегда нужно играть красиво. Защита — это часть футбола. Меня критиковали за то, что я играю с тремя защитниками… Но поверьте, такая система может быть более эффективной».

«Барса» живет прошлым, существует множество разных способов игры, все зависит от футболистов, которые у вас в составе».

Хави действительно критиковали за игру от обороны, но когда у него были все ключевые игроки, команда доминировала даже над такими соперниками, как «Бавария».

В этом отношении стиль Кумана был более консервативен. Даже когда у него была креативность Лео Месси, голландец не шел на риск. Хотя  нельзя сравнивать неорганизованную оборону «Барсы» при Кумане с непроницаемой стеной в этом сезоне.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СД18
Я если честно, в первую очередь ждал, что Куман сможет организовать игру в защите. Да, он привлек к основе много молодежи, но не было целостности игры. Иногда был откровенный кошмар, больно смотреть. У Хави прослеживается определенная структура, да состав стал заметнее сильнее. Теперь нужно время для сыгранности игроков и точечные усиления для замен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Falsegoalkeeper
Ответ Falsegoalkeeper
Барса при Хави одна из самых доминирующих команд в Европе и самая доминирующая в Ла Лиге. Барса в топ 3 по владению в Европе (Больше только у Баварии и Сити), в топе по ударам. Барса по Xg недозабила 10 голов в Ла Лиге (то есть в реальности должно быть на 10 голов больше по моментам). Барса интенсивнее всех в Европе прессингует и играет с одной из-за самой высоких оборонительных линий (выше по расположению только Сити). Безусловно есть матчи, где приходится больше обороняться в силу нехватки игроков из-за травм или удалений, но тоже самое можно сказать и про ту же Баварию или Сити. Назвать эту Барсу оборонительной очень сложно. Ты о чем Куман?
*самых высоких
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Falsegoalkeeper
Барса при Хави одна из самых доминирующих команд в Европе и самая доминирующая в Ла Лиге. Барса в топ 3 по владению в Европе (Больше только у Баварии и Сити), в топе по ударам. Барса по Xg недозабила 10 голов в Ла Лиге (то есть в реальности должно быть на 10 голов больше по моментам). Барса интенсивнее всех в Европе прессингует и играет с одной из-за самой высоких оборонительных линий (выше по расположению только Сити).

Безусловно есть матчи, где приходится больше обороняться в силу нехватки игроков из-за травм или удалений, но тоже самое можно сказать и про ту же Баварию или Сити. Назвать эту Барсу оборонительной очень сложно. Ты о чем Куман?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sakata Gintoki
Ответ Double Crete
То ли дело стиль Кумана, ни атаки ни обороны
Никогда не забуду когда в атаке были Демир, Коут и по моему Депай и команда усиленно вешала в штрафную на этих карликов)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Prime
По моему, это ты живешь прошлым. Отвали уже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Double Crete
То ли дело стиль Кумана, ни атаки ни обороны
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksim1302
Остановите его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий