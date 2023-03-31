7 комментариев

«Система «Барселоны»? Она сложная, так как им нужно доминировать. Я видел несколько их последних матчей, они хорошо обороняются, когда это необходимо. Они поняли, что когда соперник доминирует над тобой, ты должен защищаться...Но болельщики почему-то видят в этом что-то странное», — сказал Роналд Куман Relevo.

«Фанаты «Барсы» считают, что обороняться — это ненормально, они думают, что всегда нужно играть красиво. Защита — это часть футбола. Меня критиковали за то, что я играю с тремя защитниками… Но поверьте, такая система может быть более эффективной».

«Барса» живет прошлым, существует множество разных способов игры, все зависит от футболистов, которые у вас в составе».

Хави действительно критиковали за игру от обороны, но когда у него были все ключевые игроки, команда доминировала даже над такими соперниками, как «Бавария».

В этом отношении стиль Кумана был более консервативен. Даже когда у него была креативность Лео Месси, голландец не шел на риск. Хотя нельзя сравнивать неорганизованную оборону «Барсы» при Кумане с непроницаемой стеной в этом сезоне.