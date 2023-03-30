Хави недоволен показателями трех форвардов «Барсы». Статистика доказывает, что у тренера есть повод для беспокойства
По информации издания Mundo Deportivo, Хави беспокоит, что у форвардов его команды снизилась результативность после чемпионата мира.
До перерыва на счету форвардов «блауграны» было 35 голов из 45-ти мячей, забитых командой. После паузы на ЧМ форварды внесли в командную копилку 21 гол из 35-ти мячей всех футболистов «блауграны».
Хави волнует форма трех игроков:
Ансу Фати – не забивал в последних 14-ти матчах чемпионата;
Ферран Торрес – не забивал в последних 13-ти матчах чемпионата;
Роберт Левандовски – записал на свой счет всего два гола в последних 10-ти матчах чемпионата.
Логично, что тренера не беспокоит Дембеле, который получил травму, а также Рафинья, ставший одним из лучших футболистов «блауграны» в последний матчах.
Как считаете, повлиял ли зимний чемпионат мира на форму футболистов?
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