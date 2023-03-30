Контракт Хави с «Барселоной» истекает в 2024 году.

По информации авторитетного журналиста Альфредо Мартинеса из Diario Sport, клуб уже предложил тренеру новый контракт сроком до 2026 года.

Как сообщает источник, Хави решил взять паузу до конца сезона, прежде чем дать клубу ответ.

Во-первых, тренер рассчитывает завоевать два трофея, за которые борется «Барса», – Кубок Испании и звание чемпиона страны. Трофеи станут для Хави рычагом воздействия на руководство.

Во-вторых, испанец хочет, чтобы клуб гарантировал ему усиление состава. Сообщается, что Хави попросил у руководства оформить трансферы Иньиго Мартинеса, Илкая Гюндогана, а также нового правого защитника.

Фабрицио Романо утверждает, что Хави продлит контракт с «Барсой», это всего лишь вопрос времени. По информации инсайдера, тренер и правление клуба совместно работают над планом развития команды в будущем.

Как думаете, руководство выполнит требования Хави по усилению состава?