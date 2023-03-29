Забивал в независимости от цифры на спине.

Месси выступал за взрослую команду «Барселоны» 17 лет – в ноябре было бы 18 лет со дня его дебюта за каталонский клуб.

За это время аргентинец выиграл в «Барсе» 35 трофеев – 10 побед в чемпионате, 7 Кубков Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы и 8 Суперкубков Испании.

Кроме того, Месси провел 778 официальных матчей за каталонский клуб, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач.

А в молодежной команде Лео в разные годы выступал под шестью разными номерами – на матчи он выходил под 8-м, 9-м, 10-м, 11-м, 15-м и даже 16-м номерами.

А помните под каким номером Лео дебютировал во взрослой команде?