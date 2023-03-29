FC BARCELONA
Блог

Ого! Оказывается в «Ла Масии» Лионель Месси играл под шестью (!!!) разными номерами😱😱😱

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Забивал в независимости от цифры на спине.

Месси выступал за взрослую команду «Барселоны» 17 лет – в ноябре было бы 18 лет со дня его дебюта за каталонский клуб.

За это время аргентинец выиграл в «Барсе» 35 трофеев – 10 побед в чемпионате, 7 Кубков Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы и 8 Суперкубков Испании.

Кроме того, Месси провел 778 официальных матчей за каталонский клуб, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач.

А в молодежной команде Лео в разные годы выступал под шестью разными номерами – на матчи он выходил под 8-м, 9-м, 10-м, 11-м, 15-м и даже 16-м номерами.

А помните под каким номером Лео дебютировал во взрослой команде?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий